Más de 25 años de negociaciones para crear la zona de libre comercio más grande del mundo

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que avanza tras el respaldo formal, este viernes, de los gobiernos de los Veintisiete, cierra un ciclo histórico que comenzó en Buenos Aires en 1999 y que se ha caracterizado por sucesivos estancamientos y reactivaciones en el camino para crear la zona de libre comercio más grande del mundo.

El Consejo de la UE ha respaldado hoy oficialmente, por mayoría, la firma del acuerdo de asociación con Mercosur, que se espera para los próximos días.

Horas antes, los embajadores permanentes de los países comunitarios ya habían llegado a un acuerdo político.

Separados por más de 10.000 kilómetros, los dos bloques de países cuentan con una población conjunta de unos 780 millones de personas y suman aproximadamente el 25 % del PIB mundial.

Desde el principio de las negociaciones, los principales obstáculos se han centrado en las cuestiones agrícolas, los estándares medioambientales y las reglas de acceso a los mercados.

Tras un preacuerdo alcanzado en 2019, las discusiones se reanudaron con fuerza entre 2023 y 2025.

El 28 de junio de 2019 la UE y Mercosur lograron en Buenos Aires un acuerdo de libre comercio tras veinte años de diálogo.

Sin embargo, no fue hasta el 6 de diciembre de 2024 cuando se consiguió definitivamente en Montevideo el acuerdo que creó la mayor zona de libre comercio del mundo, pero a falta de la ratificación.

Lograr esta firma ha sido un reto para ambos bloques dado que la ratificación estaba bloqueada desde 2019 por el veto de varios países de la Unión, entre ellos Francia e Italia.

Los antecedentes del pacto comercial se remontan a 1995 cuando la UE y Mercosur rubricaron en Madrid el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, que fue calificado de pionero por ser el primero entre dos uniones aduaneras.

Los vínculos con el Mercosur ya presentaban entonces una gran solidez.

De hecho, todos los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de los asociados Bolivia y Chile) habían firmado con la UE acuerdos de tercera generación y se beneficiaban de programas comunitarios de promoción de vínculos empresariales.

El objetivo en la primera parte del proceso era estrechar los lazos políticos, económicos, empresariales, culturales y científicos para, en una segunda fase, liberalizar los intercambios mediante la armonización y homologación entre las dos zonas, de conformidad con las normas de la OMC.

En la primavera de 2000, Mercosur y Unión Europea comenzaron en Buenos Aires la negociación del área de libre comercio para eliminar aranceles, restricciones y regulaciones.

Desde entonces se han celebrado casi una treintena de rondas negociadoras, en un proceso complejo, con frenazos, de varios años.

La UE ha sido tradicionalmente el primer socio comercial del Mercosur y el comercio de bienes entre ambas áreas se eleva a más de 100.000 millones de euros, según datos de 2024.

Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y figuran como asociados Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Venezuela está suspendida desde diciembre de 2016. EFECOM

