Marc Márquez reaparece en el Aspar Circuit casi cien días después de su lesión

Guadassuar (Valencia), 9 ene (EFE).- El vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez, reapareció este viernes en el Aspar Circuit de Guadassuar casi cien días después de la caída sufrida en el Gran Premio de Indonesia al rodar con una Ducati Panigale V2S junto a otros pilotos mundialistas.

El nueve veces campeón del mundo completó dos intensas jornadas de entrenamientos privados bajo la supervisión directa de Davide Tardozzi, director del equipo Ducati Lenovo, que acompañó al piloto catalán en su regreso a la pista.

Junto a Márquez también se ejercitaron otros pilotos de primer nivel, como su hermano Álex Márquez, Maverick Viñales, Fermín Aldeguer, Michele Pirro, David Alonso, Dani Holgado, Iván Ortolà, Máximo Quiles, Tony Arbolino y Ángel Piqueras.

Este regreso supone el primer paso de Marc Márquez en su preparación para la temporada 2026, con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a los próximos test oficiales de pretemporada.

El Aspar Circuit es uno de los complejos elegidos habitualmente por los pilotos por permitir entrenar distintas modalidades al máximo nivel en un mismo recinto.

Las instalaciones cuentan con cuatro pistas: una principal para motos de gran cilindrada, una de karting para motos pequeñas, una de tierra para flat track y una pista de tecnificación.

La pista principal, la más utilizada por los pilotos del Mundial, tiene 2.200 metros de longitud, entre 10 y 12 metros de ancho y un total de 20 curvas, diez a izquierdas y diez a derechas, lo que la convierte en un trazado técnico y exigente.

“Para el Aspar Circuit, y para mí en lo personal, es un orgullo que los pilotos de MotoGP elijan nuestras instalaciones para entrenar. Ver la cantidad de pilotos que han venido y siguen viniendo a rodar es una satisfacción enorme”, afirmó Jorge Martínez ‘Aspar’, CEO del Aspar Circuit. EFE

