Mantienen la sanción a un futbolista del Everton por tirar del pelo a su rival

Londres, 9 ene (EFE).- El futbolista del Everton, Michael Keane, tendrá que cumplir una sanción de tres partidos por conducta agresiva al tirar del pelo a un rival.

El defensa del Everton fue expulsado en la segunda parte del empate contra el Wolverhampton Wanderers cuando el VAR le cazó tirando del pelo a Tolu Arokodare. El Everton acabó empatando ese partido pese a que jugó el tramo final con dos jugadores menos porque a la expulsión de Keane se unió la de Jack Grealish por una doble amarilla en apenas cuatro minutos.

El Everton llevó a apelación los tres partidos de sanción que tendrá que cumplir el futbolista, pero la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés), la rechazó y el jugador se perderá los duelos contra el Sunderland, en la FA Cup, y frente al Aston Villa y el Leeds United, en la Premier League.

"Estoy muy decepcionado y muy sorprendido. Estoy más enfadado con el panel que ha rechazado la apelación. Tengo que preguntarle a esas tres personas, las conozco y por eso me sorprende aún más que no lo revirtieran. Ayer por la noche vimos que está bien tirarle una pelota a un jugador e incluso empujarle y desplazarle cuando está lesionado", dijo David Moyes, técnico de los 'Toffees', referenciando el caso entre Gabriel Martinelli y Conor Bradley en el Arsenal-Liverpool.

"Tirarle del pelo a alguien, de forma accidental, son tres partidos de sanción. Es algo extraordinario. Tres partidos de sanción por algo que no debería de ser ni uno. Siento vergüenza por quien estuviera en el VAR. Era un árbitro joven que estaba haciendo su tercer o cuarto partido y fue una decisión terrible. No tendrían que haber intervenido", añadió el técnico escocés. EFE

