Lula agradece a Pedro Sánchez su empeño para la aprobación del acuerdo Mercosur-UE

Río de Janeiro, 9 ene (EFECOM).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció en una llamada telefónica al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, su empeño por sacar adelante el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), aprobado este viernes por el Consejo Europeo tras 25 años de negociaciones.

Los dos líderes "festejaron" la aprobación del acuerdo por parte del Consejo Europeo, informó la Presidencia brasileña en un comunicado en el que detalló la conversación en la que Lula y Sánchez abordaron diferentes asuntos.

"El presidente Lula agradeció el empeño del Gobierno de Pedro Sánchez en favor del acuerdo y reiteró la expectativa de que genere beneficios concretos para las personas en los dos bloques", según la nota de la Presidencia.

Lula también destacó que la aprobación del acuerdo es una señal "muy positiva" en la defensa del multilateralismo y de las reglas comerciales previsibles y estables para las dos regiones.

Los dos líderes también conversaron sobre la situación de Venezuela tras la incursión de Estados Unidos en que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, y reiteraron su rechazo al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

"Ambos resaltaron la importancia de la declaración conjunta divulgada junto con Chile, Colombia, México y Uruguay, que rechaza la división del mundo en zonas de influencia y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU", asegura el comunicado. EFECOM

