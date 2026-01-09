Los servicios de emergencias buscan a una persona que ha caído al mar en San Sebastián

San Sebastián, 9 ene (EFE).- Los servicios de emergencia buscan a una persona que, al parecer, ha caído al mar en la zona del Kursaal de San Sebastián, localidad que se encuentra en alerta naranja por riesgo marítimo costero por la borrasca Goretti.
El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que se ha recibido el aviso por parte de un testigo de que una persona se ha precipitado al mar en la zona del espigón de la Zurriola, un lugar expuesto hoy a fuertes vientos y gran oleaje.
Dotaciones de bomberos, una ambulancia y patrullas de la Ertzaintza y policía local se encuentran en el lugar, un espacio cerrado hoy debido al paso de la borrasca Goretti, para tratar de confirmar el aviso y localizar a la víctima. EFE
