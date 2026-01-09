Espana agencias

Los precios mundiales de alimentos bajan en diciembre pero cierran 2025 al alza, según FAO

Roma, 9 ene (EFECOM).- Los precios mundiales de los alimentos cayeron ligeramente en diciembre por el abaratamiento puntual de los productos lácteos, la carne y los aceites vegetales, pero cerraron 2025 con un aumento medio anual del 4,3 %, informó este viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, que mide la evolución mensual de una cesta de productos básicos comercializados a nivel internacional, se situó en diciembre en 124,3 puntos, un 0,6 % menos que en noviembre y un 2,3 % por debajo del nivel registrado un año antes.

En el conjunto de 2025, el indicador alcanzó una media de 127,2 puntos, impulsado por el encarecimiento acumulado a lo largo del año de los aceites vegetales y los productos lácteos, que compensó la caída anual del coste de los cereales y el azúcar.

El valor de los cereales repuntó en diciembre, apoyado en la preocupación por los flujos de exportación de trigo desde la región del mar Negro, una fuerte demanda de maíz y el aumento de la producción de etanol en Brasil y Estados Unidos, aunque finalizó el año con su tercer descenso anual consecutivo.

El índice de aceites vegetales bajó ligeramente en diciembre, hasta su nivel más bajo en seis meses, aunque en el conjunto del año registró un aumento del 17,1 %, el mayor en tres años, en un contexto de suministros globales ajustados.

En el último mes del año también descendieron los costes de la carne y los productos lácteos, afectados por una fuerte caída de la mantequilla en Europa, mientras que cerraron 2025 con subidas anuales, respaldadas por una sólida demanda internacional y un mercado marcado por tensiones geopolíticas y sanitarias.

El azúcar fue la excepción, al subir en diciembre por la caída de la producción en Brasil, pero terminó 2025 con un descenso del 17 %, el nivel anual más bajo desde 2020, debido a la abundancia de oferta en los mercados internacionales. EFECOM

