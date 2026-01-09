Los países de la UE apoyan provisionalmente la firma del acuerdo con el Mercosur

Bruselas, 9 ene (EFECOM).- Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 horas (16.00 GMT), según indicaron varias fuentes diplomáticas. EFECOM

