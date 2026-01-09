Espana agencias

Los Mossos se desplegarán mañana para evitar enfrentamientos y detectar odio en acto ultra

Barcelona, 9 ene (EFE).- Los Mossos d'Esquadra se desplegarán para evitar enfrentamientos entre grupos antagónicos con motivo de la inauguración prevista para mañana del primer local en Barcelona del grupo ultra Núcleo Nacional y estarán atentos por si se profieren discursos de odio, xenofobia o racistas, para actuar en consecuencia.

El grupo ultra Núcleo Nacional ha anunciado en sus redes sociales que mañana sábado, 10 de enero, abrirá oficialmente su delegación en Barcelona, lo que ha motivado una concentración de repulsa por parte de la organización "Som Antifeixistes", con el lema "No pasarán".

Ante esta situación, fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas por EFE han detallado que la policía catalana establecerá un dispositivo para tratar de evitar desórdenes o enfrentamientos ante grupos antagónicos.

Además, los Mossos estarán atentos a si durante la inauguración del local de este grupo ultra se lanzan proclamas que alimenten discursos de odio, xenófobos o racistas, para actuar en consecuencia, según las fuentes. EFE.

