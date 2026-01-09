Los exportadores hortofrutícolas creen que el acuerdo UE-Mercosur no tiene ventajas

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha rechazado el acuerdo con Mercosur ya que supone "más concesiones" para estos terceros países y no ofrece, a su juicio, ninguna ventaja para las producciones nacionales.

"Las concesiones que se han hecho permitirán prácticamente libre acceso de las frutas y hortalizas de estos países al mercado comunitario", han precisado desde esta federación.

A su juicio, esto supone un "desarme arancelario" que permite prácticamente el libre acceso de las frutas y hortalizas al mercado comunitario y prevén que se produzca un incremento de las exportaciones de estos países a la Unión Europea (UE).

Mientras que estos mercados ofrecen "escasas oportunidades" a la mayoría del sector de frutas y hortalizas, ha precisado.

De acuerdo a sus datos, la exportación comunitaria de frutas y hortalizas de la UE a Mercosur se situó en 2024 en 201.503 toneladas por un valor de 255 millones de euros, con las manzanas y peras fueron los productos más exportados de esta categoría por la UE.

En cuanto a la importación de la UE, se situó en 759.843 toneladas y 984 millones de euros, siendo los productos incluidos en el capítulo arancelario 0807 los más importados, que corresponden a melones, sandias y papayas principalmente, con 278.253 toneladas por 269 millones. EFECOM