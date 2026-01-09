Los empresarios de Argentina celebran el respaldo europeo al acuerdo con Mercosur

Buenos Aires, 9 ene (EFECOM).- Entidades empresariales de Argentina mostraron este viernes su "satisfacción" por la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Los miembros del denominado G6, que reúne a las seis mayores cámaras empresariales de Argentina, expresaron en un comunicado conjunto "su satisfacción por la aprobación, por parte de la UE, del acuerdo de asociación estratégica con el Mercosur, que constituye un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques".

"El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes", sostuvo el G6, que representa a la industria, el comercio, los servicios, la banca, el sector de la construcción y el agropecuario.

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, celebró la inminente firma del acuerdo, prevista para el próximo 17 de enero en Paraguay, y precisó que, mediante este pacto, la UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del bloque suramericano hacia ese mercado y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 % de los envíos.

"Tras más de 25 años de negociaciones, en enero de 2026 la UE habilitó formalmente la firma, iniciando el proceso de entrada en vigor. Esto lo transforma en el segundo acuerdo de libre comercio firmado por la UE con mayor alcance, dado que abarca a más de 700 millones de personas", destacó la entidad. EFECOM