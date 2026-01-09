Espana agencias

Los empresarios de Argentina celebran el respaldo europeo al acuerdo con Mercosur

Guardar

Buenos Aires, 9 ene (EFECOM).- Entidades empresariales de Argentina mostraron este viernes su "satisfacción" por la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Los miembros del denominado G6, que reúne a las seis mayores cámaras empresariales de Argentina, expresaron en un comunicado conjunto "su satisfacción por la aprobación, por parte de la UE, del acuerdo de asociación estratégica con el Mercosur, que constituye un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques".

"El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes", sostuvo el G6, que representa a la industria, el comercio, los servicios, la banca, el sector de la construcción y el agropecuario.

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, celebró la inminente firma del acuerdo, prevista para el próximo 17 de enero en Paraguay, y precisó que, mediante este pacto, la UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del bloque suramericano hacia ese mercado y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 % de los envíos.

"Tras más de 25 años de negociaciones, en enero de 2026 la UE habilitó formalmente la firma, iniciando el proceso de entrada en vigor. Esto lo transforma en el segundo acuerdo de libre comercio firmado por la UE con mayor alcance, dado que abarca a más de 700 millones de personas", destacó la entidad. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

0-1. Senegal se clasifica para semifinales por la mínima y contra diez

Infobae

Fermín Aldeguer, operado con éxito en Barcelona de su fractura de fémur

Infobae

La bolsa gana el 0,9 % en su sexta semana al alza y tras ataque de EE.UU. a Venezuela

Infobae

Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP que inaugura "el año del cambio"

Infobae

El ex jefe de gabinete de Mazón devolvió a la Generalitat su móvil "reseteado" y con los datos "borrados"

La magistrada de Catarroja cuenta con un informe oficial que confirma que el dispositivo entregado por José Manuel Cuenca, vinculado a una investigación sobre la dana, fue restablecido antes de su devolución y no conserva registros previos

El ex jefe de gabinete
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España