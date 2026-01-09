Los Comuns celebran la nueva financiación porque hace "justicia" y pide el apoyo de JxCat

Barcelona, 9 ene (EFE).- La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha emplazado este viernes a todos los partidos catalanes a que voten a favor del acuerdo para la nueva financiación autonómica, con el que "se empieza a hacer justicia" para Cataluña al sumar más de 4.700 millones de euros.

Albiach se ha reunido este viernes con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para conocer el nuevo modelo de financiación autonómica, que llega tras un acuerdo entre el Gobierno y ERC y que hoy ha presentado públicamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En declaraciones a la prensa en el Palau de la Generalitat al término de su encuentro con Illa, Albiach ha señalado que, con este pacto, "gana Cataluña y el resto de territorios del Estado", ya que no es un acuerdo que vaya "en contra de nadie", sino que va a favor de "los servicios públicos y de la cohesión territorial".

La líder de Comuns en el Parlament ha acusado además a los líderes territoriales del PP de hacer "un gran ejercicio de hipocresía" al estar criticando este acuerdo "solo con el objetivo de desgastar al Gobierno" mientras "esperan con los brazos cruzados que el bloque de investidura vote a favor del sistema de financiación".

En este sentido, Albiach ha vuelto a hacer una apelación a JxCat para que vote a favor del pacto: "No entendería que alguien que quiere lo mejor para Cataluña no dé apoyo a este acuerdo de financiación", ha expresado.

Preguntada por la gestión del IRPF, Albiach se ha mostrado partidaria de que Cataluña "avance en la recaudación de impuestos", ya que sería "positivo", aunque ha dicho que quiere ser "leal" y "cautelosa" al ser un tema que negocia ERC con el Gobierno y no así los Comuns.

Antes de reunirse con Albiach, Illa ha escenificado el pacto para una nueva financiación junto al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en un encuentro en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat.

A las 12:30 horas, Illa ofrecerá una declaración institucional para pronunciarse sobre el nuevo sistema de financiación, mientras que Junqueras comparecerá en rueda de prensa a las 11:15 horas desde la sede de ERC en Barcelona.

Por la tarde, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, darán detalles del nuevo modelo a representantes de los grupos parlamentarios catalanes y, posteriormente, harán lo mismo -junto a Illa- con representantes de los agentes económicos y sociales de Cataluña. EFE

