Espana agencias

Las obras del metro de Sevilla sacan a la luz restos de la época medieval andalusí

Guardar

Sevilla, 9 ene (EFE).- Las obras del tercer tramo de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla han sacado a la luz restos arqueológicos de época medieval andalusí, con unas 40 fosas funerarias documentadas.

El director general de Infraestructura del Transporte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, Eduardo Gutiérrez, ha informado de que las fosas funerarias encontradas están todavía pendientes de catalogación y que se trabaja con el equipo de arqueología.

"En este caso concreto, ha sido el primer yacimiento que hemos encontrado en todos los tramos que estamos ejecutando del metro. La zona excavada son unos 50 metros de longitud aproximadamente", ha indicado Gutiérrez, quien ha precisado que el hallazgo localizado no afecta a los ritmos de trabajo porque se pueden compatibilizar con las obras.

"Desde la Junta siempre hemos sido muy conscientes de la importancia de poder compatibilizar estas obras con la puesta en valor del patrimonio de Sevilla. Tenemos que verlo como una oportunidad para ver unos yacimientos que antes no conocíamos", ha señalado.

Por su parte, Mohammad Idrissi Alcaraz, de la Universidad Islámica de España Al-Andalusía, ha destacado que el hallazgo supone un "descubrimiento muy importante" para la comunidad musulmana de la zona de la Macarena.

"Aquí se demuestra que los musulmanes, también los andalusíes, vivían en esta zona no hace 20 o 30 años, sino que somos parte del barrio, de este lugar, desde hace ya 900 años o más", ha indicado este representante islámico, quien espera que el hallazgo permita dignificar la zona y celebrar el legado andalusí como parte de la identidad española.

Según informaron a EFE fuentes de la Consejería de Fomento, el yacimiento ocupa unos 50 metros, en torno al 5 % del tercer tramo, por lo que los trabajos continúan con normalidad en el resto de la calle sevillana de Doctor Fedriani.

Fomento ha señalado que la Junta compatibiliza las obras con la protección del patrimonio, mediante un convenio entre la Consejería de Fomento y la de Cultura para la gestión de este tipo de hallazgos.

Actualmente se han iniciado las excavaciones arqueológicas de las fosas documentadas, a las que se ha incorporado un equipo de antropología física para el análisis in situ. En esta fase inicial se han identificado los primeros restos óseos de carácter humano.

Los datos preliminares obtenidos hasta el momento, relacionados con el ritual funerario, la disposición de los cuerpos y las técnicas de enterramiento observadas, apuntan a una adscripción cronológica a época medieval andalusí.

Será el equipo de arqueólogos responsable de la intervención el encargado de elaborar el correspondiente informe técnico, que será remitido a la Consejería de Cultura conforme a la normativa vigente. EFE

fcs-rro/vg/crf

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PSOE extremeño no se plantea la abstención para dar la gobernabiliad a Guardiola

Infobae

Detenido en Qatar por orden de la Audiencia Nacional un colaborador del Pollo Carvajal

Infobae

La mujer agredida en Calella no estaba en el servicio municipal de violencia machista

Infobae

Sanidad levanta las medidas preventivas que había fijado con el medicamento Lipoplus 20%

Infobae

Feijóo: Sánchez le dijo a Mazón que era mejor que la dana se gestionase desde Valencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”