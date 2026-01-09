Las obras del metro de Sevilla sacan a la luz restos de la época medieval andalusí

Sevilla, 9 ene (EFE).- Las obras del tercer tramo de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla han sacado a la luz restos arqueológicos de época medieval andalusí, con unas 40 fosas funerarias documentadas.

El director general de Infraestructura del Transporte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, Eduardo Gutiérrez, ha informado de que las fosas funerarias encontradas están todavía pendientes de catalogación y que se trabaja con el equipo de arqueología.

"En este caso concreto, ha sido el primer yacimiento que hemos encontrado en todos los tramos que estamos ejecutando del metro. La zona excavada son unos 50 metros de longitud aproximadamente", ha indicado Gutiérrez, quien ha precisado que el hallazgo localizado no afecta a los ritmos de trabajo porque se pueden compatibilizar con las obras.

"Desde la Junta siempre hemos sido muy conscientes de la importancia de poder compatibilizar estas obras con la puesta en valor del patrimonio de Sevilla. Tenemos que verlo como una oportunidad para ver unos yacimientos que antes no conocíamos", ha señalado.

Por su parte, Mohammad Idrissi Alcaraz, de la Universidad Islámica de España Al-Andalusía, ha destacado que el hallazgo supone un "descubrimiento muy importante" para la comunidad musulmana de la zona de la Macarena.

"Aquí se demuestra que los musulmanes, también los andalusíes, vivían en esta zona no hace 20 o 30 años, sino que somos parte del barrio, de este lugar, desde hace ya 900 años o más", ha indicado este representante islámico, quien espera que el hallazgo permita dignificar la zona y celebrar el legado andalusí como parte de la identidad española.

Según informaron a EFE fuentes de la Consejería de Fomento, el yacimiento ocupa unos 50 metros, en torno al 5 % del tercer tramo, por lo que los trabajos continúan con normalidad en el resto de la calle sevillana de Doctor Fedriani.

Fomento ha señalado que la Junta compatibiliza las obras con la protección del patrimonio, mediante un convenio entre la Consejería de Fomento y la de Cultura para la gestión de este tipo de hallazgos.

Actualmente se han iniciado las excavaciones arqueológicas de las fosas documentadas, a las que se ha incorporado un equipo de antropología física para el análisis in situ. En esta fase inicial se han identificado los primeros restos óseos de carácter humano.

Los datos preliminares obtenidos hasta el momento, relacionados con el ritual funerario, la disposición de los cuerpos y las técnicas de enterramiento observadas, apuntan a una adscripción cronológica a época medieval andalusí.

Será el equipo de arqueólogos responsable de la intervención el encargado de elaborar el correspondiente informe técnico, que será remitido a la Consejería de Cultura conforme a la normativa vigente. EFE

fcs-rro/vg/crf

(foto) (vídeo)