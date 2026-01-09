La visita de León XIV a Canarias será la primera de un papa a las islas

Madrid, 9 ene (EFE).- La visita prevista este año del papa León XIV a España, que incluirá a Canarias, será la primera de la historia de un pontífice a las islas.

Madrid, Barcelona y Canarias son los puntos "fundamentales" en el viaje papal, según ha avanzado este viernes el cardenal José Cobo desde Roma, subrayando que todavía no hay una fecha concreta.

Desde Agaete (Gran Canaria), el presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, ha considerado que la visita supondrá "un espaldarazo" para el pueblo canario.

En declaraciones a los medios durante una visita al centro de mayores de Agaete, Clavijo ha dicho sentirse "tremendamente agradecido" con los obispos de Canarias y de la Diócesis Nivariense, así como con el fallecido Bernardo Álvarez, porque "se han batido el cobre" para conseguir este hito histórico.

Tras su elección como sumo pontífice, Clavijo le envió una carta de felicitación a León XIV en la que le reiteró formalmente dicha invitación para que conozca de primera mano el fenómeno migratorio y le recordó las palabras de preocupación del papa Francisco por la situación en Canarias.

Asimismo, en la misiva le pedía una audiencia para poder trasladarle de primera mano la realidad en las islas "ante el drama de miles de personas que cruzan el Atlántico desde África buscando su futuro, especialmente niños, niñas y adolescentes que atraviesan solos esta mortífera ruta".

Una vez que el cardenal José Cobo ha anunciado desde Roma que Madrid, Barcelona y Canarias son los puntos "fundamentales" en el viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año, Fernando Clavijo ha indicado que en las islas "nos vamos a poner a disposición para hacer lo que tengamos que hacer", pues se trata de "una visita entre estados", el del Vaticano y España.

Es algo que, ha admitido Clavijo, "deseábamos, rogamos y muchas promesas hicimos que ahora toca cumplir". EFE

jmr-jmor/cmg/edr