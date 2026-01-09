Espana agencias

La primera gran salida a bolsa de 2026 en la India agota su oferta en 30 minutos

Guardar

Nueva Delhi, 9 ene (EFECOM).- La oferta pública de venta (OPV) de Bharat Coking Coal (BCCL), la mayor minera de carbón coquizable de la India, cubrió este viernes el 100 % de órdenes en apenas 30 minutos, impulsada por una demanda que priorizó la rentabilidad inmediata sobre los criterios ambientales.

La operación de la empresa estatal registró, a las 13:50 hora local (08:20 GMT), una sobresuscripción de 5,54 veces la oferta, atrayendo tanto a grandes fondos internacionales como a pequeños ahorradores.

Según los datos presentados a los inversores, la minera india ofrece una rentabilidad sobre su patrimonio superior al 20 %, una cifra que casi duplica los márgenes de sus competidores directos en Estados Unidos, como Alpha Metallurgical o Warrior Met Coal.

Los inversores incluyen a firmas globales como Societe Generale, Copthall Mauritius Investment y Maybank Securities.

A diferencia del carbón térmico, destinado a la generación eléctrica y amenazado por el despliegue de renovables, BCCL produce carbón coquizable, un insumo industrial hoy irreemplazable para los altos hornos en la fabricación de acero.

El plan de construcción de infraestructuras masivo de la India sugiere que el gigante asiático necesita de este mineral para su desarrollo, y al tener unas reservas probadas de casi 8.000 millones de toneladas, la empresa estatal se garantiza clientes durante décadas.

Datos del mercado informal citados por medios especializados indios sugiere que los títulos se dispararán cerca de un 40 % cuando empiecen a cotizar el próximo 16 de enero. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo y cargos del PP piden al Gobierno que apoye a las mujeres que "se juegan la vida" por la libertad en Irán

Líderes políticos demandan al Ejecutivo comprometerse sin reservas con quienes desafían la represión en Irán, mientras continúan las protestas encabezadas por mujeres y crece la presión para que España adopte una postura clara ante la situación

Infobae

Urtasun acusa a Feijóo de "mentiroso compulsivo" y le ve inhabilitado para presidir España

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, recrimina a Alberto Núñez Feijóo por sus declaraciones en la investigación judicial sobre la dana, asegurando que falseó información relevante y cuestionando su idoneidad para dirigir el Ejecutivo español

Urtasun acusa a Feijóo de

Piden cárcel a una viuda que no informó la muerte del marido para cobrar 7 años la pensión

Infobae

Alcaraz se impone a Sinner en la exhibición de Corea

Infobae

Neoenergia (Iberdrola) culmina proyecto de transporte eléctrico en Brasil por 669 millones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares afirma que el Ejecutivo

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

ECONOMÍA

Los agricultores catalanes critican el

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España