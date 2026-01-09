La primera gran salida a bolsa de 2026 en la India agota su oferta en 30 minutos

Nueva Delhi, 9 ene (EFECOM).- La oferta pública de venta (OPV) de Bharat Coking Coal (BCCL), la mayor minera de carbón coquizable de la India, cubrió este viernes el 100 % de órdenes en apenas 30 minutos, impulsada por una demanda que priorizó la rentabilidad inmediata sobre los criterios ambientales.

La operación de la empresa estatal registró, a las 13:50 hora local (08:20 GMT), una sobresuscripción de 5,54 veces la oferta, atrayendo tanto a grandes fondos internacionales como a pequeños ahorradores.

Según los datos presentados a los inversores, la minera india ofrece una rentabilidad sobre su patrimonio superior al 20 %, una cifra que casi duplica los márgenes de sus competidores directos en Estados Unidos, como Alpha Metallurgical o Warrior Met Coal.

Los inversores incluyen a firmas globales como Societe Generale, Copthall Mauritius Investment y Maybank Securities.

A diferencia del carbón térmico, destinado a la generación eléctrica y amenazado por el despliegue de renovables, BCCL produce carbón coquizable, un insumo industrial hoy irreemplazable para los altos hornos en la fabricación de acero.

El plan de construcción de infraestructuras masivo de la India sugiere que el gigante asiático necesita de este mineral para su desarrollo, y al tener unas reservas probadas de casi 8.000 millones de toneladas, la empresa estatal se garantiza clientes durante décadas.

Datos del mercado informal citados por medios especializados indios sugiere que los títulos se dispararán cerca de un 40 % cuando empiecen a cotizar el próximo 16 de enero. EFECOM