La presidenta de Navarra niega directrices políticas en los sobrecostes de obras en Belate

Pamplona, 09 ene (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, ha negado este viernes que los sobrecostes recogidos en el modificado de las obras de los túneles de Belate respondan a directrices políticas.

Estas obras fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas integrada por Acciona, Osés y Servinabar. Esta última empresa, a la que se ha vinculado con el exdirigente socialista Santos Cerdán, fue posteriormente excluida de la UTE.

La presidenta se ha pronunciado en ese sentido en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento foral, donde, acompañada de los consejeros de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha explicado que "se están evidenciando distintos criterios técnicos, pero igualmente ningún interés político ni ninguna interferencia en el proceso".

"De hecho, el reparo suspensivo, que se puede gestionar de distintas maneras en la administración, pudimos haberlo levantado en una sesión de gobierno y no lo hicimos. Habría sido legal pero no hacerlo demuestra que no hay participación política de ningún tipo en todo el procedimiento de los túneles ni decisión alguna que pueda entenderse como favorecedora de una empresa o UTE", ha dicho.

La presidenta ha insistido en que la voluntad del Gobierno es que las obras continúen y se culminen, como ya se decidió en 2019, para garantizar una circulación más segura y cumplir la normativa europea. En este sentido, ha recordado que se trata de una infraestructura compleja y que las modificaciones y desviaciones presupuestarias son habituales en este tipo de obras, como ya ocurrió en actuaciones similares durante gobiernos de UPN.

Chivite ha añadido que, tras el parón navideño, las obras continúan y que los departamentos de Cohesión Territorial y Economía y Hacienda trabajan de forma coordinada en la resolución de los pagos a la UTE y en el diseño del nuevo modificado, con la participación de la Intervención General.

Por último, ha recalcado que su única decisión como presidenta ha sido de carácter político y estratégico: "Impulsar la ejecución de las obras para poner fin a más de una década de incumplimiento de la directiva europea de seguridad en túneles".

“He exigido que Belate deje de ser el último túnel de España en cumplir la normativa”, ha afirmado, insistiendo en que la adjudicó una mesa técnica y que nunca hubo indicaciones políticas sobre a qué empresa debía concederse el contrato.

Las explicaciones de Chivite y sus dos consejeros no han sido suficientes para los grupos de la oposición, que han pedido la dimisión de la presidenta y la convocatoria de elecciones.

Por su parte, los portavoces de los grupos integrantes del Ejecutivo (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu han criticado el "relato" de UPN, solicitante de la comparecencia. EFE

