La plata supera los 77 dólares con una subida del 0,47 % tras las caídas de ayer

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El precio de la onza de plata supera los 77 dólares con una subida del 0,47 % tras las caídas registradas ayer en las que llegó a caer el 5,54 %, y situarse por debajo de los 74 dólares.

De este modo, la plata vuelve a registrar avances después de las dos últimas sesiones en las que ha registrado caídas acumulando una bajada próxima al 7 %,

Por el contrario, en los primeros días del año acumula una subida del 7,97 % tras terminar 2025 con ganancias del 153,64 %, su mejor año desde 1979.

Frente a la subida este viernes de la plata, el oro mantiene la tendencia negativa registrada ayer, y cede el 0,14 %, y el precio de la onza se encuentra en 4.472,2 dólares.

Los analistas consideran que la brusca caída de los metales preciosos, en concreto la plata, se debe a la toma de beneficios por parte de los inversores tras el rally alcista registrado a finales de 2025, que llevó al oro y la plata a niveles históricos.

El oro, que acumuló una subida de más del 70 % en 2025, se vio impulsado por las tensiones geopolíticas, la inflación, un dólar débil y la demanda de bancos centrales para diversificar sus reservas, así como las expectativas de tipos en 2026 y la diversificación de inversiones a largo plazo dado el bajo rendimiento de los bonos; mientras que la plata duplicó el pasado año su precio, llegando a superar la onza los 84 dólares. EFECOM