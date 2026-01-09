Espana agencias

La loba ‘Luz’, la mascota del Europeo de Bádminton Huelva 2026 en honor a Carolina Marín

Huelva, 9 ene (EFE).- La loba ‘Luz’ será la mascota del Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026, que se disputará en la capital onubense del 6 al 12 de abril con la participación de más de doscientos deportistas de más de veinte países, una elección con la que se quiere honrar a Carolina Marín, oro olímpico en Río 2016 y triple campeona mundial.

La organización del Europeo presentó oficialmente este viernes en el Ayuntamiento onubense la mascota, la imagen y el logo del campeonato, y sus responsables destacaron que se ha elegido este animal como mascota porque es con el que se identifica Carolina Marín, que aspira a despedirse en su Huelva natal con un título más como colofón a su exitosa carrera.

Esta loba representa la garra y la fuerza que siempre ha caracterizado a la deportista onubense. Además, se ha vestido a la mascota de rojo, con una vestimenta muy parecida a la que lució Carolina Marín cuando conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El nombre, ‘Luz’, se identifica también con la Costa de la Luz onubense y con el brillo del sol y la intensa luminosidad característica de Huelva y su provincia.

El presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, destacó en el acto que en el Europeo habrá “campeones olímpicos y mundiales, estrellas internacionales de este deporte de gran fama, entre ellos cinco deportistas" que están situados en el "'top 10' mundial".

También precisó que sólo en España la competición generará más de 28 millones de impactos y una audiencia de más de 13 millones de espectadores.

A ello, según Azurmendi, se sumará todo el seguimiento internacional en los dos grandes mercados de este deporte como son Asia y Europa, con la emisión en directo del campeonato en quince países de todo el mundo, especialmente de Europa, Asia y América, además de que a través de plataformas se llegará a más de 80 naciones. EFE

