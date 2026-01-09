La industria cárnica ve una oportunidad exportadora muy relevante en acuerdo UE-Mercosur

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La Asociación de Industrias de la Carne de España (Anice) ve el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur como una oportunidad "muy relevante" para las industrias cárnicas con vocación exportadora, aunque ha pedido poner el foco en los herramientas de protección para evitar distorsiones del mercado.

La asociación cárnica ha defendido en declaraciones a EF que el debate no debe plantearse en términos de "sí o no" al acuerdo, sino en cómo se aplica, con qué garantías y con qué instrumentos de protección para evitar distorsiones de mercado y competencia desleal.

"No es un acuerdo exento de riesgos, especialmente para determinados sectores ganaderos sensibles, y por ello hemos insistido siempre en que su aplicación debe ir acompañada de cláusulas de salvaguarda eficaces", ha defendido su director general, Giuseppe Aloisio.

La postura que ha mantenido la asociación respecto a este acuerdo es "prudente" y a la vez "constructiva", ha señalado.

De cumplirse las condiciones que propone, con mecanismos de control, el acuerdo puede representar una oportunidad "muy relevante" para las industrias cárnicas españolas con vocación exportadora.

En especial, en productos de alto valor añadido, transformados y con "fuerte" componente de calidad, trazabilidad y seguridad-.

Anice ha defendido que España cuenta con una industria cárnica moderna, competitiva y altamente profesionalizada, que cumple estándares "muy superiores" a los exigidos en países terceros.

Por ello, la apertura ordenada de mercados, con reglas claras y exigencias equivalentes, puede permitir, a su juicio, diversificar destinos, reducir dependencia de terceros mercados concretos y reforzar la posición internacional de nuestras empresas.

Anice ha mantenido que sin salvaguardas no hay acuerdo posible, pero con salvaguardas bien diseñadas y aplicadas, Mercosur puede convertirse en una palanca de crecimiento a medio y largo plazo para parte de la industria cárnica española. EFECOM