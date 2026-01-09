Espana agencias

La industria alimentaria resalta la "oportunidad" del pacto con Mercosur para exportar

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La industria alimentaria española ha resaltado la "oportunidad" del pacto entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur para la exportación de alimentos y bebidas en un momento de "tensión geopolítica global".

Con motivo del respaldo anunciado este viernes en Bruselas para la próxima firma de dicho acuerdo, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha reiterado la importancia de cláusulas espejo que garanticen los mismos estándares de calidad, seguridad y normativas sanitarias y medioambientales europeas para los productos de los países del Mercosur que lleguen a Europa.

El acuerdo entre las dos regiones llega en un momento de "tensión geopolítica global" en el que la industria española de alimentación y bebidas busca diversificación y nuevos mercados, han afirmado a EFE fuentes de la patronal.

FIAB presentó recientemente un estudio sobre Mercosur y las oportunidades de exportación que supone para la industria de española de alimentación y bebidas.

Se trata de un documento que ofrece un análisis del acuerdo con el que apoyar a las empresas en su toma de decisiones y acciones concretas en el nuevo mercado.

El estudio ha sido elaborado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones, la Comisión Europea y la consultora de internacionalización How2go. EFECOM

EFE

