La Generalitat de Cataluña pide prudencia por el viento, que deja rachas de hasta 135 km/h

Barcelona, 9 ene (EFE).- La Generalitat pide prudencia ante la intensidad del viento en Cataluña hasta mañana por la tarde, con rachas que esta noche han llegado a los 135 kilómetros por hora y han ocasionado ya unas 130 intervenciones de los Bomberos por caídas de árboles o saneamiento de fachadas.

Protección Civil de la Generalitat mantiene la alerta del plan Vencat, por las rachas de viento que podrán superar hasta mañana por la tarde los 72 kilómetros por hora de forma generalizada en gran parte de la comunidad y provocar ventisca en el Pirineo, un fenómeno especialmente peligroso para la conducción y las actividades al aire libre.

Ante esta situación, Protección Civil insiste en pedir prudencia en la movilidad en el Pirineo Occidental, donde también se prevén nevadas intensas.

Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña, el episodio de viento será generalizado, con las rachas más intensas durante la próxima tarde, cuando se podrá superar el límite de peligro de 72 kilómetros por hora en varias zonas del Penedès, Camp de Tarragona, Barcelona, Cataluña Central, Alt Pirineu y Aran y Ponent.

Además, en el Pirineo hay riesgo de ventisca, con viento muy intenso que levanta la nieve y crea una niebla gélida que limita la visibilidad y es muy peligroso.

Más allá de pedir mucha precaución en la movilidad y en el medio natural, la Generalitat también recomienda prudencia en zonas urbanas, por la proximidad de los árboles a los edificios, así como por el riesgo que supone el viento en elementos del mobiliario urbano, el alumbrado de las calles, las motos y los coches aparcados, las grúas de obra y los contenedores.

Todo ello después de que la pasada madrugada se haya superado el límite de peligro en varias estaciones meteorológicas, como los 135,7 kilómetros por hora registrados en la estación de Puig Sesolles, en la comarca barcelonesa del Vallès Oriental, a 1.668 metros de altura.

El viento también ha soplado con fuerza en la comarca del Bages, con 82,44 kilómetros por hora en la estación de Montserrat-Sant Dimes; en el Alt Penedès, con 79,2 kilómetros por hora en Font-Rubí; en Tarragona, con 74,5 kilómetros por hora en el Complejo Educativo, y en la comarca barcelonesa de Osona, con 73,4 kilómetros por hora en Muntanyola.

La fuerza del viento ha provocado desde las 21.00 horas de anoche y las 17.00 horas de este viernes que los Bomberos hayan tenido que efectuar unos 130 servicios, por incidencias que no han causado daños importantes como caída de árboles, asegurar elementos con peligro de caída o sanear fachadas.

Paralelamente, la Generalitat mantiene la prealerta del plan de emergencias por nevadas, Neucat, por la previsión de nevadas en Val d'Aran, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça, donde se podrían acumular grosores de hasta 10 centímetros por encima de los 900 metros entre hoy un mañana.

En este sentido, el Servicio Catalán de Tráfico ha advertido de que las nevadas podían provocar incidencias en tramos de carreteras de la zona, como la N-260, la C-28 y la N-230, por lo que pide prudencia en la conducción y equipar el vehículo con cadenas.

Además, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña ha advertido sobre un peligro de aludes de 3 sobre 5 en la zona del Aran y la Franja norte pallaresa, por lo que la Generalitat recomienda que se eviten las actividades fuera de pistas. EFE