La fiscal general del Estado pide ejercer con "empatía y lealtad constitucional"

Barcelona, 9 ene (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha pedido a los nuevos fiscales destinados a Cataluña que ejerzan con "empatía, integridad y lealtad constitucional", en su primer acto en esta comunidad autónoma desde que relevó en el cargo a Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

Peramato ha presidido este viernes en el Palau de Justicia de Barcelona la ceremonia de jura de 9 de los 27 fiscales destinados este año a juzgados catalanes, junto al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso.

Peramato, que hace un mes que relevó a García Ortiz al frente de la Fiscalía, ha recordado que la técnica y el rigor jurídico "son indispensables" para los miembros del ministerio público, pero ha recalcado al mismo tiempo que "la empatía, la integridad y la lealtad institucional son atributos que distinguen a un buen fiscal".

"La ciudadanía necesita confiar en nosotros y esa confianza se construye día a día con cada actuación, palabra y decisión", ha aseverado la fiscal general.

En ese sentido, Peramato, con una larga experiencia en la lucha contra la violencia machista, ha pedido especial dedicación a las víctimas y a las personas más vulnerables, momento que ha aprovechado para dedicar unas palabras en recuerdo de la mujer de Calella en muerte cerebral al haber sido agredida por su expareja.

Tras recordar que ser fiscal no es "tarea fácil", ha recordado a los nuevos fiscales que Cataluña es una "tierra de acogida" que les supondrá un valioso aprendizaje, como le sucedió a ella misma en los nueve años en que estuvo destinada a esta comunidad autónoma.

Por su parte, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha emplazado a los nuevos miembros del ministerio público a proteger de forma "reforzada" los derechos de las víctimas y los vulnerables, especialmente en ámbitos como la violencia contra la mujer, discapacitados y menores.

También les ha pedido el "máximo respeto y consideración" en la defensa de los derechos lingüísticos de Cataluña, lo que a su parecer debe ser mucho más que una "obligación legal". EFE

