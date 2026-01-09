Espana agencias

La familia de Sandra Peña se querella contra el colegio y docentes tras su suicidio

Sevilla, 9 ene (EFE).- La familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó el pasado 14 de octubre en Sevilla, ha presentado este viernes una querella contra el colegio donde estudiaba, al considerarles responsables de no haber controlado el presunto acoso escolar que sufría.

Según han informado a EFE fuentes cercanas a la familia, la querella se ha presentado contra los responsables y docentes relacionados con ella en el colegio Irlandesas de Loreto, por no haber actuado conforme al protocolo en el acoso que sufría la menor en el centro, que le habría llevado a quitarse la vida.

El pasado 14 de octubre, nada más salir del centro educativo, la menor decidió quitarse la vida arrojándose desde la azotea de su casa, lo que motivó la apertura de una investigación tanto por parte de la Policía Nacional como de la Consejería de Desarrollo Educativo.

Esta administración decidió trasladar a la Fiscalía la información recabada en el colegio privado concertado al detectar que no se habrían activado debidamente ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas y abrió un expediente administrativo para depurar posibles responsabilidades ante esa supuesta falta de actuación.

Pocos días después de la trágica muerte de la adolescente, el portavoz de la familia y tío de la menor, Isaac Villar, explicó que la única medida adoptada por el colegio había sido al parecer cambiar de aula a las presuntas acosadoras tras una petición de la madre.

La situación que padecía Sandra habría comenzado hacía un año y se acentuó en verano, cuando la joven comenzó a recibir ayuda psicológica, algo que fue comunicado incluso mediante una denuncia formal.

El Ministerio Público abrió dos expedientes tras el suicidio de Sandra: uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio en el que estudiaba.

En el marco de esta investigación, que se suma a la emprendida desde un primer momento por el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional que, entre otras diligencias, analizó el móvil de la menor y redes sociales, han declarado ante la Fiscalía tanto los padres de Sandra como cuatro docentes del centro.

Los progenitores mantienen la esperanza de que se depuren responsabilidades "ejemplarizantes" cuanto antes para evitar que casos como el de su hija se repitan, mientras que desde el colegio sostienen que activaron los protocolos internos de acoso y conductas autolíticas, aunque estos no se comunicaran al sistema Séneca de la Consejería. EFE

