La fallecida en la explosión de Madrid es una mujer de avanzada edad y no hay atrapados

Madrid, 9 ene (EFE).- La persona fallecida en la explosión de gas de un edificio del distrito madrileño de Carabanchel es una mujer de avanzada edad, según ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien ha avanzado, con toda la precaución necesaria, que no hay personas atrapadas en el lugar.

Sanz se ha desplazado hasta el número 36 de la calle Azcoitia, donde en torno a las 16:15 horas una explosión, casi con toda probabilidad de gas, ha hecho colapsar el forjado del tejado del edificio y derrumbarse sobre la cuarta planta del inmueble.

Además de la fallecida, el suceso ha causado heridas a nueve personas -ocho leves-, pero solo una ha tenido que ser evacuada a un hospital, el Doce de Octubre.

La explosión ha causado una afectación importante al edificio y se está comprobando si también al aledaño, al número 38, si bien solo ha sido desalojado el inmueble donde se ha producido la explosión.

Aunque tiene aún que valorarse, el suceso ha provocado daños estructurales que, según la vicealcaldesa, podrían obligar a realojar a los vecinos si fuera necesario, por lo que el Samur social se ha desplazado también a la zona.

"En estos momentos, con toda la cautela, no hay ninguna persona a la que se eche de menos", ha precisado Sanz.

En la fachada había colocado un andamio, pero se desconoce si era por obras de remodelación de la propia fachada o de otras zonas. EFE