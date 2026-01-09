La Comunitat Valenciana no apoyará la financiación si no hay fondo de nivelación inmediato

València, 9 ene (EFECOM).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avisado este viernes sobre el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España que la Comunitat Valenciana "no estaría por la labor de apoyar nada" que no garantice que haya un fondo de nivelación "de inmediato" para esta región.

Así lo ha señalado tras reunirse con los agentes sociales, al ser preguntado sobre la propuesta del Gobierno para el nuevo modelo de financiación, del que ha señalado que no le han gustado "las formas", aunque quiere estudiarlo en profundidad, y ha considerado que "lo importante no es que se den más" recursos, sino "que sean justos" y la Comunitat esté en la media.

Pérez Llorca ha indicado que en el borrador no se habla de la deuda de dependencia, ni de la referida a los desplazados sanitarios, ni de la condonación de la deuda por la infrafinanciacion, ni de un fondo de nivelación, el cual va a reivindicar, especialmente "sabiendo lo que tarda en llegarse a un acuerdo" en materia de financiación. EFECOM

