La comisión CIS del Senado abre un plazo de diez días para las conclusiones finales

Madrid, 9 ene (EFE).- Los grupos parlamentarios del Senado tendrán diez días de plazo para presentar sus propuestas de conclusiones finales de la comisión de investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que hace su presidente, José Félix Tezanos.

Hasta el 19 de enero podrán presentar sus propuestas para la elaboración del informe final de conclusiones, que se elevará a pleno, según ha fijado este viernes la mesa de la comisión, han informado a EFE fuentes parlamentarias.

En esta comisión de investigación se celebraron 18 comparecencias entre julio de 2024 y diciembre de 2025.

Las dos últimas, en diciembre, fueron las del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la del propio Tezanos.

La comisión CIS echará el cierre justo cuando comenzará sus trabajos otra comisión de investigación en el Senado, la quinta esta legislatura, ya que el jueves próximo, día 15, está prevista la aprobación en un pleno extraordinario de una destinada a la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Precisamente, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, comparecerá el día 19 en otra comisión de investigación del Senado, la del caso Koldo, que llegará ese día a las 99 comparecencias. EFE

