Espana agencias

La borrasca Goretti sacude al extremo norte de España con olas de hasta 8 metros y nevadas

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- La borrasca profunda Goretti, formada con una ciclogénesis explosiva que azota a Europa, sacudirá hoy de nuevo a España, especialmente al extremo septentrional, con olas de hasta 8 metros en el Cantábrico, nevadas en cotas de 500 metros en montañas del norte además de lluvias y vientos fuertes, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en el litoral cántabro.

Nombrada por los servicios meteorológicos franceses, la borrasca de alto impacto, situada entre el Paso de Calais y Países Bajos, seguirá golpeando fuerte hoy y mañana al extremo norte de España, después de que la jornada de este viernes haya amanecido con catorce comunidades en alerta por temporal marítimo, de nieve, lluvias y viento.

La mitad de las comunidades en alerta está en nivel naranja por riesgo importante. En concreto: por nevadas, Aragón, Cataluña y Navarra; y por oleaje, Asturias, Cantabria (además por viento hasta las 14 horas), Galicia y País Vasco, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Para hoy están previstas precipitaciones en la mayor parte del territorio español por un frente atlántico asociado a Goretti. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, donde podrán ser fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormentas, en el Cantábrico y Pirineo occidental.

La cota de nieve bajará a 500-700 metros en la mitad norte con acumulados significativos en montañas del extremo norte; descenderán las temperaturas máximas por allí y zonas de montaña de la mitad norte y tercio oriental, aunque subirán en el centro y mitad sur.

     Está previsto que se acumulen hoy más de 20 centímetros de nieve en 24 horas en el Pirineo oscense por encima de los 1.000-1.200 metros y asimismo en el valle de Arán (Lérida). En el caso del Pirineo navarro se podrán alcanzar esos espesores desde cotas de 800-1.000 metros.

Soplarán vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora en zonas de Galicia y en el litoral de Asturias, Cantabria y País Vasco, con olas de hasta 8 metros.

Se prevén lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de Navarra y litoral de Guipúzcoa​.

Soplarán vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país. Se alcanzarán rachas máximas de 80 kilómetros por hora en la Ibérica, en las laderas de Burgos, Soria, La Rioja o Zaragoza.

Asimismo en el interior de Valencia y de Alicante, litoral sur de Tarragona y en zonas de Teruel. También en el valle de Arán y Pirineo de Lérida y de Huesca.

Se prevé además temporal marítimo en áreas del Mediterráneo.

Para mañana, sábado, la previsión apunta a la existencia de una intensa circulación atlántica que introducirá abundante humedad en el norte peninsular, con precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. 

Nevará en zonas de montaña de la mitad norte y centro por encima de 700-1000 metros al principio de la jornada, subiendo la cota hasta 900-1200 metros en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulados significativos en Pirineos y entorno de Picos de Europa. En el resto del país la cota subirá a 1.200-1.600 metros. 

Está previsto además un descenso de las temperaturas máximas excepto en el noroeste donde subirán ligeramente.

Serán probables rachas muy fuertes de viento en Pirineos, Ibérica meridional, bajo Ebro, litorales y prelitorales del sureste de Cataluña y Baleares, además de acumulados de nieve en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa.

Ya el domingo, pese al cese previsto de la borrasca, el paso de un nuevo frente dejará cielos cubiertos en la península excepto en buena parte de la vertiente mediterránea y Baleares.

Se esperan precipitaciones en la mitad norte más frecuentes en el área cantábrica e incluso persistentes en Galicia y localmente fuertes en zonas del oeste de dicha comunidad donde se esperan los mayores acumulados. 

Nevará en las montañas de forma débil por encima de 1.000-1.200 metros subiendo la cota a lo largo del día hasta 1.600-2.000 metros.

Las temperaturas máximas aumentarán en general, aunque bajarán ligeramente en el oeste de depresiones de la meseta sur y Guadalquivir. El ascenso térmico podrá ser notable en zonas del Cantábrico y alto Ebro.

La próxima semana, el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dejará días lluviosos en buena parte de la península, especialmente en la mitad oeste, con acumulados significativos en Galicia.

Los vientos serán húmedos y templados, por lo que en general nevará únicamente en zonas de montaña y el frío no será demasiado intenso, con temperaturas superiores al promedio para la época en buena parte de la península y Baleares. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Liga F guardará un minuto de silencio por Fernando Martín y su familia

Infobae

Pellegrini advierte del "peligro" que encierra que el Oviedo "sea colista"

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026 (13.30 horas)

Infobae

El CAC-40 logra un récord histórico en mitad de su sesión bursátil del viernes

Infobae

Tirotean de madrugada la fachada de una vivienda en Badajoz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España