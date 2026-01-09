La borrasca Goretti sacude al extremo norte de España con olas de hasta 8 metros y nevadas

Madrid, 9 ene (EFE).- La borrasca profunda Goretti, formada con una ciclogénesis explosiva que azota a Europa, sacudirá hoy de nuevo a España, especialmente al extremo septentrional, con olas de hasta 8 metros en el Cantábrico, nevadas en cotas de 500 metros en montañas del norte además de lluvias y vientos fuertes, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en el litoral cántabro.

Nombrada por los servicios meteorológicos franceses, la borrasca de alto impacto, situada entre el Paso de Calais y Países Bajos, seguirá golpeando fuerte hoy y mañana al extremo norte de España, después de que la jornada de este viernes haya amanecido con catorce comunidades en alerta por temporal marítimo, de nieve, lluvias y viento.

La mitad de las comunidades en alerta está en nivel naranja por riesgo importante. En concreto: por nevadas, Aragón, Cataluña y Navarra; y por oleaje, Asturias, Cantabria (además por viento hasta las 14 horas), Galicia y País Vasco, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Para hoy están previstas precipitaciones en la mayor parte del territorio español por un frente atlántico asociado a Goretti. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, donde podrán ser fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormentas, en el Cantábrico y Pirineo occidental.

La cota de nieve bajará a 500-700 metros en la mitad norte con acumulados significativos en montañas del extremo norte; descenderán las temperaturas máximas por allí y zonas de montaña de la mitad norte y tercio oriental, aunque subirán en el centro y mitad sur.

Está previsto que se acumulen hoy más de 20 centímetros de nieve en 24 horas en el Pirineo oscense por encima de los 1.000-1.200 metros y asimismo en el valle de Arán (Lérida). En el caso del Pirineo navarro se podrán alcanzar esos espesores desde cotas de 800-1.000 metros.

Soplarán vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora en zonas de Galicia y en el litoral de Asturias, Cantabria y País Vasco, con olas de hasta 8 metros.

Se prevén lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de Navarra y litoral de Guipúzcoa​.

Soplarán vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país. Se alcanzarán rachas máximas de 80 kilómetros por hora en la Ibérica, en las laderas de Burgos, Soria, La Rioja o Zaragoza.

Asimismo en el interior de Valencia y de Alicante, litoral sur de Tarragona y en zonas de Teruel. También en el valle de Arán y Pirineo de Lérida y de Huesca.

Se prevé además temporal marítimo en áreas del Mediterráneo.

Para mañana, sábado, la previsión apunta a la existencia de una intensa circulación atlántica que introducirá abundante humedad en el norte peninsular, con precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental.

Nevará en zonas de montaña de la mitad norte y centro por encima de 700-1000 metros al principio de la jornada, subiendo la cota hasta 900-1200 metros en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulados significativos en Pirineos y entorno de Picos de Europa. En el resto del país la cota subirá a 1.200-1.600 metros.

Está previsto además un descenso de las temperaturas máximas excepto en el noroeste donde subirán ligeramente.

Serán probables rachas muy fuertes de viento en Pirineos, Ibérica meridional, bajo Ebro, litorales y prelitorales del sureste de Cataluña y Baleares, además de acumulados de nieve en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa.

Ya el domingo, pese al cese previsto de la borrasca, el paso de un nuevo frente dejará cielos cubiertos en la península excepto en buena parte de la vertiente mediterránea y Baleares.

Se esperan precipitaciones en la mitad norte más frecuentes en el área cantábrica e incluso persistentes en Galicia y localmente fuertes en zonas del oeste de dicha comunidad donde se esperan los mayores acumulados.

Nevará en las montañas de forma débil por encima de 1.000-1.200 metros subiendo la cota a lo largo del día hasta 1.600-2.000 metros.

Las temperaturas máximas aumentarán en general, aunque bajarán ligeramente en el oeste de depresiones de la meseta sur y Guadalquivir. El ascenso térmico podrá ser notable en zonas del Cantábrico y alto Ebro.

La próxima semana, el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dejará días lluviosos en buena parte de la península, especialmente en la mitad oeste, con acumulados significativos en Galicia.

Los vientos serán húmedos y templados, por lo que en general nevará únicamente en zonas de montaña y el frío no será demasiado intenso, con temperaturas superiores al promedio para la época en buena parte de la península y Baleares. EFE

(Foto) (Vídeo)