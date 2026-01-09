Espana agencias

La bolsa gana el 0,9 % en su sexta semana al alza y tras ataque de EE.UU. a Venezuela

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La bolsa española ha terminado su sexta semana consecutiva al alza con una subida del 0,9 % después del ataque a Venezuela por Estados Unidos, los datos de empleo de diciembre de este país y con muchas plazas internacionales en máximos históricos.

El índice de referencia de la bolsa española, que no registraba una racha similar desde finales de la primavera pasada y ha logrado varios máximos históricos estos días, termina la semana en 17.650 puntos.

El analista de XTB Manuel Pinto ha destacado, entre los hitos de esta semana, el ataque de Estados Unidos a Venezuela, motivado no solo por "ideología", sino también por "energía, materias primas, petróleo, tierras raras, por control estratégico frente a la posición de otras naciones como Rusia, como China".

De su impacto en los mercados financieros ha comentado que ha beneficiado a "las petroleras, principalmente americanas" porque les podría "generar grandes beneficios de cara a los próximos años ante la renovación de las instalaciones petrolíferas venezolanas".

Pinto también se ha referido a que la banca estadounidense ha sacado provecho, "porque pueden tener parte fundamental en la reconstrucción del país, en la refinanciación de la deuda de Venezuela", y en las empresas de defensa a nivel global.

Estas últimas se ha beneficiado de la tensión geopolítica generada y porque "Estados Unidos va a ampliar el presupuesto militar un 50 %, de un billón a 1,5 billones el año que viene".

El analista de XTB también se ha referido a los datos laborales estadounidenses, que en diciembre arrojaron una creación de 50.000 empleos, menos de lo esperado, aunque la tasa de paro cayó dos décimas, hasta el 4,4 %.

Esta, y otras estadísticas de empleo, "aleja las expectativas de recorte de tipos por parte de la Reserva Federal", aunque los "índices siguen marcando máximos históricos", como ha sucedido esta semana en Wall Street y en Europa, donde Fráncfort, Londres y París terminaban en cifras récord este viernes.

En estos días también se han conocido datos de actividad manufacturera y del sector servicios del mes pasado en las grandes economías, que empeoraba en Europa, pero subía en Estados Unidos en el sector terciario. Además, bajaba una décima, hasta el 2 % la inflación en la zona euro.

Del resultado semanal de las plazas europeas, Fráncfort avanzó el 2,94 %; París, el 2,04 %; Londres, el 1,74 %, y Milán, el 0,76 %.

En Asia, Seúl ganó el 3,82 % semanal y terminó en máximos históricos, sobre los que rondó Tokio con un repunte del 3,18 % en este ciclo, mientras que Shanghái avanzó el 3,82 % y Hong Kong cayó el 0,41 %. En Wall Street, a unas horas para su cierre, el índice Dow Jones subía el 2,4 %; el S&P 50, el 1,45 % y, el Nasdaq, el 1,8 %.

De los grandes valores del IBEX, Iberdrola ganó el 1,45 %; Repsol, el 0,55 %; BBVA, el 0,34 %; Inditex, el 0,21 %, y Banco Santander repitió cotización. Solo cayó Telefónica, el 1,81 %.

Las empresas de defensa, como Indra, han liderado las subidas de la bolsa al ganar esta semana el 18,15 %, mientras que Rovi ha repuntado el 8,05 %; Puig, el 7,75 %; ACS, el 7,07 % y, Aena, el 6,71 %.

Banco Sabadell encabezó las bajadas (-4,24 %); Unicaja cedió el 3,04 %; Acciona Renovables, el 2,85 %; Bankinter, el 2,73 %, y Solaria, el 2,03 %.

El euro se depreciaba esta semana el 0,8 %, hasta 1,163 dólares y la rentabilidad de la deuda española a largo plazo bajaba casi diez puntos básicos esta semana, hasta el 3,25 % (la prima de riesgo bajaba a 38 puntos básicos, nivel del comienzo de septiembre de 2008 antes de la quiebra de Lehman Brothers).

El oro superaba los 4.500 dólares y se acercaba a menos de 50 dólares de los máximos históricos de finales de diciembre con una subida del 4 % semanal por el aumento de la tensión geopolítica (Venezuela y el interés de Estados Unidos en Groenlandia). La plata ganaba más del 10 % y superaba los 80 dólares.

El barril de petróleo Brent se revaloriza el 4,5 % semanal y se negociaba a 63,5 dólares al final de este ciclo. EFECOM

EFE

