La aerolínea IAG nombra director financiero a José Antonio Barrionuevo

Madrid, 9 ene (EFECOM).- International Airlines Group (IAG) ha anunciado este viernes el nombramiento de José Antonio Barrionuevo como nuevo director financiero en sustitución de Nicholas Cadbury, que abandonará el grupo el próximo mes de junio tras un periodo de transición.

Así lo ha informado la aerolínea propietaria de Iberia y British Airways, entre otras, en un comunicado remitido a la CNMV española, que explica que el nombramiento "es fruto de la planificación de la sucesión dentro de IAG, que promueve el desarrollo profesional de los altos directivos de las distintas compañías operativas y negocios".

Hasta este momento, Barrionuevo era el director financiero y de Transformación de British Airways desde junio de 2023, puesto al que accedió después de desempeñar esas mismas funciones en Iberia.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha agradecido a Cadbury su labor y ha destacado que desde que se incorporó a IAG a principios de 2022, la aerolínea "ha recuperado su solidez financiera y rentabilidad", ha mejorado los retornos para sus accionistas y ha posicionado al grupo para un crecimiento sostenible a largo plazo.

También ha dado la bienvenida a Barrionuevo en sus nuevas funciones y ha señalado su extensa trayectoria en finanzas, transformación y estrategia, tanto en Iberia como en British Airways, además de su experiencia en los mercados de capitales. EFECOM