Kuki Zalazar prevé "un partido muy bonito en un estadio de Primera División"

Ceuta, 9 ene (EFE).- El hispanouruguayo Kuki Zalazar, centrocampista de la AD Ceuta, afirmó este viernes que el partido del domingo en La Rosaleda contra el Málaga será "muy bonito y en un gran estadio", con el nivel de uno de Primera División, entre dos equipos que están en una "buena dinámica".

En una rueda de prensa en el estadio Alfonso Murube, el hijo del mítico jugador del Albacete José Luis Zalazar valoró que el Málaga, noveno clasificado de LaLiga Hypermotion, "viene con una muy buena dinámica con el cambio de entrenador", pero puntualizó que el Ceuta, sexto en la tabla con 3 puntos más, también está en un gran momento.

Kuki Zalazar, que estuvo ocho años en la cantera del Málaga hasta el verano de 2018 aunque no llegó a debutar con el primer equipo, manifestó que va a ser "un partido muy atractivo, con dos equipos que van a querer la pelota y, por ello, será un encuentro muy bonito de ver, sobre todo para el espectador, y en un campo de Primera División".

En relación al Málaga, comentó que "son jóvenes, pero no tienen miedo a nada, les ha venido bien el cambio de entrenador porque les ha dado otro aire y ahora mismo tienen muchísima calidad arriba y cualquier jugador te puede decidir un partido".

El centrocampista nacido en Montevideo destacó que será "muy importante" la esperada presencia en las gradas de La Rosaleda de más de 600 seguidores ceutíes y consideró que "van a ser dos aficiones con respeto, que apoyan a su equipo, y eso va a generar un ambiente muy bonito".

Sobre el sexto puesto que ocupa su equipo en la clasificación, Kuki Zalazar indicó que "lo primordial son los 50 puntos, como siempre" han hablado, en referencia al reto de la permanencia en Segunda, si bien precisó que "el equipo está muy bien, está dando un trabajo y unos resultados espectaculares, pero el objetivo es la salvación".

"Si después de conseguirla nos da para aspirar a algo más, seguro que lo vamos a intentar", aseveró el centrocampista del Ceuta, quien reconoció sentirse en "un momento muy bueno" dentro de "una plantilla larga y con grandes jugadores", por lo que "va a haber momentos para todo el mundo".

En este sentido, recordó que "hubo un momento" en el que le "tocó salir del once inicial" y en el que "los que entraron lo hicieron muy bien", por lo que esperó su "oportunidad" para volver al equipo y ésta le llegó. EFE

