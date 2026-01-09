Koleosho finaliza su cesión en el Espanyol

Barcelona, 9 ene (EFE).- El Espanyol ha informado este viernes de que el extremo Luca Koleosho, que se incorporó a préstamo en verano a la disciplina blanquiazul procedente del Burnley inglés, ha finalizado su cesión.

El futbolista estadounidense, con nacionalidad italiana, apenas ha entrado en los planes del entrenador del Espanyol, Manolo González. El jugador ha disputado tres encuentros en LaLiga y otros dos en la Copa del Rey.

Sin protagonismo en el proyecto de González, todas las partes, según ha indicado la entidad periquita en el comunicado, acordaron la salida del futbolista. El Espanyol ha agradecido su "esfuerzo" y le ha deseado lo mejor "en su futuro profesional y personal".

En las últimas horas, se ha relacionado al extremo Luca Koleosho con una nueva cesión al Paris FC, actualmente el decimoquinto clasificado de la Ligue 1 francesa. EFE

