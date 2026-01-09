Espana agencias

Kiplimo, Ngetich y el potente equipo keniano, rivales a batir en los Mundiales de cross

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Los kenianos Jacob Kiplimo y Agnes Ngetich, como líderes de su potente equipo nacional, son los principales favoritos para el triunfo en los Mundiales de cross que se disputan mañana en Tallahassee (Estados Unidos), en los que también se pondrán en juego los títulos de campeones del mundo por países y de la categoría sub-20.

Un total de 246 atletas (101 mujeres y 145 hombres) están inscritos para las carreras absolutas en categoría individual, ambas de 10 kilómetros, mientras que 163 atletas (76 mujeres y 87 hombres) están inscritos para las carreras sub-20 y quince equipos lo harán en el relevo mixto.

En cada una de estas carreras, los equipos pueden contar con hasta seis atletas, y los cuatro mejores de cada equipo puntuarán. El equipo con la mayor puntuación total será considerado ganador. Si un equipo no logra completar su puntuación, los corredores se contabilizarán individualmente en el resultado de la carrera y podrán optar a premios individuales, solo en eventos sénior.

Esta es la tercera vez que los Mundiales de Cross se disputan en Estados Unidos, tras las ediciones de Nueva York en 1984 y Boston en 1992.    

El circuito del Parque Regional Apalachee está inspirado en el paisaje natural de Florida. Cuenta con arena, agua, barro y un elemento característico de "montaña rusa" que desafiará incluso a la élite del deporte.

El recorrido incluye dos circuitos con colinas onduladas, amplias rectas de césped y característicos senderos de arcilla roja que serpentean entre pintorescos pinos. Se han planificado cuatro zonas de desafío y los corredores se enfrentarán a cada desafío cinco veces durante los 10 km de la carrera.

Los ganadores de las categorías absolutas individuales se llevarán por el oro 30.000 dolares. La plata son 15.000 y el bronce 10.000. Por equipos esos importes son de 20.000, 16.000 y 12.000, mientras que el relevo mixto está dotado con 12.000, 8.000 y 6.000.

Kenia encabezó el medallero por delante de Etiopía y Uganda en la última edición de los Mundiales de cross en Belgrado en 2024 con once medallas, seis de ellas de oro.

El ugandés Jacob Kiplimo, de 25 años, defiende su título en la categoría absoluta masculina, en la que ganó el oro en Bathurst 2023 y Belgrado 2024. Ahora intentará lograr un triplete en Tallahassee, donde estará acompañado en el equipo ugandés por Dan Kibet, que formó parte del equipo nacional ganador de la plata en la última edición.

El etíope Berihu Aregawi consiguió la plata individual detrás de Kiplimo tanto en Bathurst como en Belgrado. Su rivalidad volverá a escribir un nuevo episodio, ya que el medallista de plata olímpico de 10.000 figura en el equipo etíope junto con Biniam Mehary y Tadese Worku.

En la lista de salida también está el campeón mundial de 10.000 metros, el francés Jimmy Gressier, al campeón europeo, el español Thierry Ndikumwenayo, y al medallista de plata en medio maratón mundial, el keniano Daniel Ebenyo.

La plusmarquista mundial de 10 km, Agnes Ngetich, regresa a los Mundiales de cross tres años después de conseguir el bronce en Bathurst para liderar el potente equipo de Kenia con la vigente ganadora de las pruebas nacionales, Maurine Chebor.

Entre sus rivales se encuentran la ugandesa Sarah Chelangat, que terminó quinta, un puesto por detrás de Ngetich, en Belgrado hace dos años, y Joy Cheptoyek, que terminó séptima en la final mundial de 10.000 metros en Tokio.

Weini Kelati Frezghi ganó en el campeonato nacional de Estados Unidos para asegurar su lugar en el equipo del país anfitrión y ha sido confirmada para Tallahassee, junto con la subcampeona Katie Izzo.

Otra de las atletas a seguir es la etíope Marta Alemayo, de 17 años, que defenderá su título en la carrera sub-20.

Kenia defenderá el título de relevos mixtos con un equipo que incluye al medallista de bronce mundial de 1500 Reynold Cheruiyot, Purity Chepkirui y Kyumbe Munguti, que formaron parte del equipo ganador de la medalla de oro en Belgrado hace dos años.

Los quince equipos que compiten en esta modalidad son Australia, Canadá, China, Etiopía, Francia, Gran Bretaña, India, Kenia, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Estados Unidos. EFE

