JxCat prepara una enmienda a la nueva financiación para sacar a Cataluña del régimen común

Barcelona, 9 ene (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avanzado este viernes que, si el nuevo modelo de financiación autonómica representa una versión actualizada del "café para todos", su grupo presentará una "enmienda a la totalidad con texto alternativo" para sacar a Cataluña del régimen común.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, antes de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicara el nuevo sistema, Nogueras se ha desmarcado del acuerdo anunciado ayer jueves por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si la propuesta de financiación que llega al Congreso de los Diputados "es el café para todos versión 2.0", JxCat presentará "una enmienda con un texto alternativo, donde haya una disposición adicional que deje a Cataluña fuera de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".

"Una enmienda a la totalidad con texto alternativo es hacer la modificación en el mismo texto que se presenta. No vamos a boicotear acuerdos que cierran otros partidos, pero sí vamos a defender aquello que hemos defendido siempre", ha recalcado.

Si socialistas y ERC "quieren hacer un acuerdo, que lo hagan, pero tiene que haber una disposición adicional para que Cataluña tenga la llave de la caja", ha insistido.

Nogueras ha llamado a ERC a "no conformarse con la primera piruleta que el Gobierno español" le pone delante y a "batallar" para conseguir un concierto económico para Cataluña, "aprovechando la oportunidad histórica" que tienen los catorce diputados independentistas en el Congreso para "condicionar" a Sánchez.

