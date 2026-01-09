José Juan Romero destaca una cita ente dos equipos que están "muy bien"

Ceuta, 9 ene (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha señalado este viernes que el partido de este domingo en el estadio de La Rosaleda enfrentará a dos equipos que están "muy bien", por lo que auguró en encuentro ante el Málaga "para disfrutar".

En la rueda de prensa previa al partido, José Juan Romero ha dicho que jugarán en un escenario en el que ya vivieron "un gran ambiente hace dos años", al recordar la presencia de unos 1.300 ceutíes en las gradas.

El entrenador del Ceuta ha afirmado que el conjunto andaluz es un equipo "más suelto, al que la dinámica de resultados le acompaña, con jugadores jóvenes pero con experiencia, con muchísimo talento innato, muy bonito de ver", por lo que está "convencido de que algunos de ellos serán futuras estrellas del fútbol nacional".

El técnico de la formación caballa ha insistido en que la dinámica positiva hace aún más peligroso al Málaga ya que "un equipo joven, con talento y creciendo, es muy peligroso".

Sobre la situación del Ceuta en la clasificación, instalado en puestos de la fase de ascenso, ha afirmado que no se plantean "nada más que Málaga", aunque ha reconocido que no podían "sospechar ni de lejos que a esta altura" pudieran tener 32 puntos.

"Hace diez meses no podíamos ni imaginar que estuviéramos en LaLiga Hypermotion, de ahí que debemos mantener la misma mentalidad, porque nos va bien así y vamos a seguir pensando así", subrayó el técnico, quien ha anunciado la presencia en el partido de Rubén Díez, tras cumplir sanción, y ha explicado que el goleador Marcos Fernández "no está todavía de alta para que pueda participar en Málaga, no por lesión en la rodilla, sino por el tratamiento que lleva".

No obstante, ha valorado contar con el resto de la plantilla ya que "es algo muy complicado a estas alturas, pero dice mucho del trabajo de los preparadores físicos y de todo el cuerpo técnico".

José Juan Romero también se ha referido al mercado de invierno y ha dicho que están "en una situación muy, muy buena y hay que tener mucho cuidado ya que lo que venga tiene que dar un plus absoluto y si no, mejor que no venga nadie". EFE