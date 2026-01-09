Espana agencias

José Juan Romero destaca una cita ente dos equipos que están "muy bien"

Guardar

Ceuta, 9 ene (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha señalado este viernes que el partido de este domingo en el estadio de La Rosaleda enfrentará a dos equipos que están "muy bien", por lo que auguró en encuentro ante el Málaga "para disfrutar".

En la rueda de prensa previa al partido, José Juan Romero ha dicho que jugarán en un escenario en el que ya vivieron "un gran ambiente hace dos años", al recordar la presencia de unos 1.300 ceutíes en las gradas.

El entrenador del Ceuta ha afirmado que el conjunto andaluz es un equipo "más suelto, al que la dinámica de resultados le acompaña, con jugadores jóvenes pero con experiencia, con muchísimo talento innato, muy bonito de ver", por lo que está "convencido de que algunos de ellos serán futuras estrellas del fútbol nacional".

El técnico de la formación caballa ha insistido en que la dinámica positiva hace aún más peligroso al Málaga ya que "un equipo joven, con talento y creciendo, es muy peligroso".

Sobre la situación del Ceuta en la clasificación, instalado en puestos de la fase de ascenso, ha afirmado que no se plantean "nada más que Málaga", aunque ha reconocido que no podían "sospechar ni de lejos que a esta altura" pudieran tener 32 puntos.

"Hace diez meses no podíamos ni imaginar que estuviéramos en LaLiga Hypermotion, de ahí que debemos mantener la misma mentalidad, porque nos va bien así y vamos a seguir pensando así", subrayó el técnico, quien ha anunciado la presencia en el partido de Rubén Díez, tras cumplir sanción, y ha explicado que el goleador Marcos Fernández "no está todavía de alta para que pueda participar en Málaga, no por lesión en la rodilla, sino por el tratamiento que lleva".

No obstante, ha valorado contar con el resto de la plantilla ya que "es algo muy complicado a estas alturas, pero dice mucho del trabajo de los preparadores físicos y de todo el cuerpo técnico".

José Juan Romero también se ha referido al mercado de invierno y ha dicho que están "en una situación muy, muy buena y hay que tener mucho cuidado ya que lo que venga tiene que dar un plus absoluto y si no, mejor que no venga nadie". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PSOE extremeño no se plantea la abstención para dar la gobernabiliad a Guardiola

Infobae

Detenido en Qatar por orden de la Audiencia Nacional un colaborador del Pollo Carvajal

Infobae

La mujer agredida en Calella no estaba en el servicio municipal de violencia machista

Infobae

Sanidad levanta las medidas preventivas que había fijado con el medicamento Lipoplus 20%

Infobae

Las obras del metro de Sevilla sacan a la luz restos de la época medieval andalusí

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”