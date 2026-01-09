Espana agencias

Italia sanciona a Cloudflare con 14 millones de euros por incumplir la Ley Antipiratería

Guardar

Roma, 9 ene (EFECOM).- La Autoridad para las Garantías en las Comunicaciones (Agcom) de Italia ha impuesto una multa de más de 14 millones de euros a la empresa estadounidense Cloudfare por incumplir reiteradamente la normativa contra la piratería audiovisual y no bloquear contenidos difundidos ilegalmente en internet.

La sanción, comunicada este viernes por el regulador, equivale al 1 % de la facturación global de esta plataforma de rendimiento y seguridad web, el máximo previsto en casos de desobediencia de órdenes relacionadas con la protección de los derechos de autor.

Según Agcom, Cloudflare no desactivó el acceso a páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos, pese a que se le había ordenado hacerlo en febrero de 2025 en aplicación de la Ley Antipiratería italiana.

El organismo sostiene que la empresa no adoptó ninguna medida para evitar que sus servicios siguieran siendo utilizados para difundir contenidos ilícitos, lo considera que constituye una violación continuada de la normativa.

Agcom subrayó además que una gran parte de los sitios bloqueados en Italia por piratería utilizan servicios de Cloudflare, lo que refuerza la relevancia de la decisión.

La Ley Antipiratería, en vigor desde 2023, obliga a todos los intermediarios digitales que facilitan el acceso a contenidos ilegales —incluidos proveedores de DNS, servicios de VPN y motores de búsqueda— a actuar cuando reciben una orden de la autoridad, independientemente de su ubicación.

Desde la puesta en marcha del sistema de bloqueo rápido Piracy Shield, en febrero de 2024, se han desactivado más de 65.000 dominios y unas 14.000 direcciones IP vinculadas a la distribución de contenidos pirateados, según datos de Agcom. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hoy es noticia en España (18:00 horas)

Infobae

Victoria y liderato para el catarí Nasser Al Attiyah en coches

Infobae

El PP exigirá a Montero explicaciones y el detalle de su modelo de financiación autonómica

Infobae

Asturias esperará al Consejo de Política Fiscal antes de decidir sobre el nuevo modelo de financiación

El ejecutivo de Asturias aplazará cualquier anuncio acerca del sistema autonómico hasta conocer la documentación oficial, mientras insiste en revisar a fondo los mecanismos de reparto y defensa de la igualdad territorial anunciados para el próximo encuentro con Hacienda

Asturias esperará al Consejo de

Miles de personas piden el fin de "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere una niña de 10

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España