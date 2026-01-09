Italia sanciona a Cloudflare con 14 millones de euros por incumplir la Ley Antipiratería

Roma, 9 ene (EFECOM).- La Autoridad para las Garantías en las Comunicaciones (Agcom) de Italia ha impuesto una multa de más de 14 millones de euros a la empresa estadounidense Cloudfare por incumplir reiteradamente la normativa contra la piratería audiovisual y no bloquear contenidos difundidos ilegalmente en internet.

La sanción, comunicada este viernes por el regulador, equivale al 1 % de la facturación global de esta plataforma de rendimiento y seguridad web, el máximo previsto en casos de desobediencia de órdenes relacionadas con la protección de los derechos de autor.

Según Agcom, Cloudflare no desactivó el acceso a páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos, pese a que se le había ordenado hacerlo en febrero de 2025 en aplicación de la Ley Antipiratería italiana.

El organismo sostiene que la empresa no adoptó ninguna medida para evitar que sus servicios siguieran siendo utilizados para difundir contenidos ilícitos, lo considera que constituye una violación continuada de la normativa.

Agcom subrayó además que una gran parte de los sitios bloqueados en Italia por piratería utilizan servicios de Cloudflare, lo que refuerza la relevancia de la decisión.

La Ley Antipiratería, en vigor desde 2023, obliga a todos los intermediarios digitales que facilitan el acceso a contenidos ilegales —incluidos proveedores de DNS, servicios de VPN y motores de búsqueda— a actuar cuando reciben una orden de la autoridad, independientemente de su ubicación.

Desde la puesta en marcha del sistema de bloqueo rápido Piracy Shield, en febrero de 2024, se han desactivado más de 65.000 dominios y unas 14.000 direcciones IP vinculadas a la distribución de contenidos pirateados, según datos de Agcom. EFECOM