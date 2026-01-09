Interior identifica a más de 1.500 menores en riesgo de violencia vicaria en diciembre

Madrid, 9 ene (EFE).- El Ministerio del Interior había identificado a 1.523 menores de edad en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres a finales de diciembre, un 3,8 % más que hace un año, y ha detectado a 5.884 niños y niñas expuestos al peligro de sufrir violencia vicaria desde marzo de 2019.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha hecho pública este viernes la última estadística del sistema policial VioGén de seguimiento de la violencia de género, relativa al 31 de diciembre de 2025.

VioGén no solo trata de determinar el riesgo al que están expuestas las mujeres víctimas de violencia de género, también intenta detectar el riesgo de violencia vicaria que puede afectar a sus hijos e hijas. En diciembre, un menor se encontraba en riesgo extremo (letal); 137, en riesgo alto de ser agredidos y 1.385, en riesgo medio.

En todos esos casos, los cuerpos policiales alertaron tanto a la Fiscalía como a la autoridad judicial para que adoptaran medidas urgentes de protección.

En diciembre, los casos de mujeres con protección policial por violencia de género aumentaron un 1,94 % en relación al mismo mes de 2024, hasta los 103.942.

A finales del mes pasado había identificadas 22 mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador (riesgo de violencia letal para su vida); 960, a riesgo alto; 14.735, a riesgo medio; y 88.225, a riesgo bajo.

En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había a finales de diciembre 1.273 víctimas menores de edad (un 0,5 % más) y 2.476 mayores de 65 años (un 2,2 % más). Se trata de dos colectivos de especial vulnerabilidad.

La maternidad también es un factor de riesgo en el maltrato machista. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en España corresponden a víctimas con hijos e hijas menores de edad a su cargo, 53.908, que son 116 más que hace un año, un crecimiento del 0,2 %.

En el sistema policial VioGén hay registradas 775.336 víctimas de violencia de género, una cifra un 6,2 % superior a la del mismo periodo del año anterior. Asociados a estas víctimas, 905.983 casos (un 7,2 % más), 103.942 activos y 776.755 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial.

Además, el sistema integra 18.570 casos del extranjero y mantiene 5.884 casos con el estatus de supervisados, un estadio previo a la inactivación asociado a circunstancias que aconsejan dilatar esta medida.

El sistema VioGén persigue evaluar, a través de un cuestionario qué se hace a la víctima, la probabilidad de reincidencia de un maltratador, el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida y el riesgo potencial de homicidio. Desde 2019 también evalúa el impacto del maltrato en los menores que viven en hogares donde se perpetra violencia contra sus madres.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE