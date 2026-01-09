Espana agencias

India mantiene su postura sobre el crudo ruso pese al plan de Trump de aranceles del 500 %

Guardar

Nueva Delhi, 9 ene (EFECOM).- La India reafirmó este viernes que mantendrá su política de compra de petróleo basada en la seguridad energética de su población, en respuesta al nuevo proyecto de ley en Estados Unidos que prevé aranceles de hasta el 500 % contra los países que adquieran crudo ruso.

"Somos plenamente conscientes del proyecto de ley que se está debatiendo y estamos siguiendo de cerca todos los acontecimientos relacionados con él", declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, al ser preguntado sobre la reacción de Nueva Delhi a la propuesta estadounidense.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Nueva Delhi ha defendido que sus compras de crudo ruso buscan garantizar la seguridad energética de su población y ha acusado a Estados Unidos y a la UE de aplicar un doble rasero, al mantener ellos mismos intercambios energéticos y comerciales con Moscú.

"En lo que respecta a las fuentes de energía, tenemos en cuenta las condiciones y el entorno del mercado global, al tiempo que el imperativo de garantizar que la energía esté disponible a precios asequibles para nuestros 1.400 millones de habitantes. En función de estos factores determinamos nuestra estrategia y nuestra política", añadió el portavoz.

El senador estadounidense Lindsey Graham afirmó esta semana que el presidente Donald Trump dio luz verde al avance de un proyecto de ley bipartidista que permitiría imponer aranceles punitivos de hasta el 500 % y sanciones secundarias a los países que compren petróleo, gas y otros productos energéticos a Rusia.

La iniciativa, recogida en un proyecto de sanciones impulsado por Graham y el senador Richard Blumenthal, busca reducir los ingresos de Moscú procedentes de la exportación de materias primas, que Washington considera una fuente clave de financiación de la guerra en Ucrania.

Washington mantiene la presión sobre Nueva Delhi con aranceles de hasta el 50 % por sus compras de petróleo ruso y con las sanciones impuestas en noviembre contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EH Bildu valora la liberación de presos tras reunirse con la embajadora de Venezuela

Infobae

La borrasca Goretti se cobra una vida en San Sebastián y activa avisos en Picos de Europa

Infobae

Un gol de Valverde al minuto y 17 segundos da ventaja al Real Madrid al descanso (1-0)

Infobae

Feijóo afirma que Sánchez influyó en la decisión de no declarar la emergencia nacional

Infobae

El Füchse Berlín anuncia el fichaje del capitán del Barça Dika Mem en 2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aterrizan en Madrid los cinco

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”