Illa y Junqueras se reúnen en la Generalitat tras el acuerdo de Gobierno y ERC sobre financiación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se han reunido este viernes a las 9 horas en el Palau de la Generalitat para abordar el acuerdo para una nuevo modelo de financiación alcanzado entre el Gobierno central y los republicanos.

Este encuentro llega después de que este jueves Junqueras se reuniera en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar el acuerdo, tras lo que anunció que Cataluña contará con 4.700 millones de euros más en su financiación y se respetará la ordinalidad, por lo que será la tercera comunidad en aportar y la tercera en recibir.

Está previsto que a las 10 horas comparezca en Madrid la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que deberá ser ratificada en el Congreso.

Esta nueva financiación no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para salir adelante en la Cámara baja, ya que Junts se ha opuesto a apoyarla pese a no conocer aún su contenido, y aún no se han pronunciado varios de los grupos que forman parte del bloque de investidura y cuyo voto será necesario para su aprobación.

Salvador Illa también se reunirá este viernes con la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, por la mañana, y con agentes económicos y sociales, por la tarde, para abordar este nuevo acuerdo, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la de Economía, Alícia Romero, celebrarán un encuentro con los grupos parlamentarios.

