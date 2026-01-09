Espana agencias

Igor Oca: "Veo que estamos mejor"

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- Igor Oca, entrenador del Leganés, aseguró este viernes que ve al equipo cada vez mejor e ilusionado, aunque reconoció que, a pesar de tener buenas prestaciones, están sólo un punto por encima del descenso y que por ello deben tener cero excesos y limitarse a vivir el contexto presente.

"Cada vez, a nivel de juego y de entrenamiento, veo que estamos mejor. Veo al equipo ilusionado, que disfruta, que revierte situaciones adversas. También hay momentos de entrenamiento en los que tenemos que apretar, en los que tenemos que recordar dónde estamos, al igual que pasó en la competición el otro día, que estamos muy disconformes con ciertos comportamientos que tuvimos", dijo en rueda de prensa.

El técnico indicó que el Leganés debe "vivir el presente", ya que, pese a tener "muy buenas prestaciones, es un equipo que "está a un puntito del descenso".

"Eso es lo que somos después de tanto tiempo y tenemos que actuar como eso. Cero excesos porque hemos perdido el derecho a tenerlos y cien minutos por delante para sacar lo mejor que tenemos para ganar el partido", declaró en vísperas del duelo contra el Valladolid, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), que se jugará este domingo.

Oca cree que hay ciertas similitudes con el rival, aunque lo más importante que deben hacer los suyos es apoyarse en las fortalezas que tienen para lograr el triunfo ante un rival que tiene esa energía positiva y nueva del cuerpo técnico que acaba de llegar.

Preguntado acerca de la situación de Lucas Pérez, que se encuentra sin contrato y se entrena con el equipo sin que se haya decidido o no si se formará parte de la plantilla, indicó: "Es algo que se tiene que llevar hasta el último término. Es una sensación muy buena, está en buena disposición. Cada día que pasa está mejor a nivel de relación con sus compañeros y en los próximos días veremos qué sucede".

"Si llega a buen puerto, perfecto, y si no, que sea por conversaciones honestas y sinceras y a la cara", añadió Oca. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EH Bildu valora la liberación de presos tras reunirse con la embajadora de Venezuela

Infobae

La borrasca Goretti se cobra una vida en San Sebastián y activa avisos en Picos de Europa

Infobae

Un gol de Valverde al minuto y 17 segundos da ventaja al Real Madrid al descanso (1-0)

Infobae

Feijóo afirma que Sánchez influyó en la decisión de no declarar la emergencia nacional

Infobae

El Füchse Berlín anuncia el fichaje del capitán del Barça Dika Mem en 2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aterrizan en Madrid los cinco

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”