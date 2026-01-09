Igor Oca: "Veo que estamos mejor"

Madrid, 9 ene (EFE).- Igor Oca, entrenador del Leganés, aseguró este viernes que ve al equipo cada vez mejor e ilusionado, aunque reconoció que, a pesar de tener buenas prestaciones, están sólo un punto por encima del descenso y que por ello deben tener cero excesos y limitarse a vivir el contexto presente.

"Cada vez, a nivel de juego y de entrenamiento, veo que estamos mejor. Veo al equipo ilusionado, que disfruta, que revierte situaciones adversas. También hay momentos de entrenamiento en los que tenemos que apretar, en los que tenemos que recordar dónde estamos, al igual que pasó en la competición el otro día, que estamos muy disconformes con ciertos comportamientos que tuvimos", dijo en rueda de prensa.

El técnico indicó que el Leganés debe "vivir el presente", ya que, pese a tener "muy buenas prestaciones, es un equipo que "está a un puntito del descenso".

"Eso es lo que somos después de tanto tiempo y tenemos que actuar como eso. Cero excesos porque hemos perdido el derecho a tenerlos y cien minutos por delante para sacar lo mejor que tenemos para ganar el partido", declaró en vísperas del duelo contra el Valladolid, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), que se jugará este domingo.

Oca cree que hay ciertas similitudes con el rival, aunque lo más importante que deben hacer los suyos es apoyarse en las fortalezas que tienen para lograr el triunfo ante un rival que tiene esa energía positiva y nueva del cuerpo técnico que acaba de llegar.

Preguntado acerca de la situación de Lucas Pérez, que se encuentra sin contrato y se entrena con el equipo sin que se haya decidido o no si se formará parte de la plantilla, indicó: "Es algo que se tiene que llevar hasta el último término. Es una sensación muy buena, está en buena disposición. Cada día que pasa está mejor a nivel de relación con sus compañeros y en los próximos días veremos qué sucede".

"Si llega a buen puerto, perfecto, y si no, que sea por conversaciones honestas y sinceras y a la cara", añadió Oca. EFE