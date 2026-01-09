Hoy, viernes, cielos nubosos y precipitaciones generales debido a la borrasca Goretti

Madrid, 9 ene (EFE).- Hoy, viernes, el tiempo en la península y Baleares estará marcado por la incidencia de la borrasca Goretti, que dejará cielos nubosos y precipitaciones en gran parte del territorio nacional, especialmente en el norte y noroeste peninsular, donde se podrán producir fuertes rachas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el frente atlántico asociado a la borrasca Goretti -situada entre el Paso de Calais y Países Bajos- dejará cielos cubiertos y precipitaciones débiles en la mayoría de la península, más abundantes en el norte y noroeste y con tormentas en el Cantábrico y Pirineos. En la fachada mediterránea se irán abriendo claros a lo largo del día.

La cota de nieve irá bajando de 1.200/1.600 metros a 500/700 en la mitad norte, con probables acumulaciones de nieve en el entorno de los Picos de Europa y con probabilidad de bancos de niebla matinales en zonas montañosas, especialmente en la meseta sur.

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte peninsular y áreas de montaña de la mitad norte y aumentarán en el centro y mitad sur, con pocos cambios en el resto, mientras que las mínimas bajarán en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con subidas en la mitad sur.

Predominará el viento moderado de componente oeste en la península y Baleares, con posibles rachas muy fuertes en los litorales y la zona interior de la mitad norte.

En Canarias, cielos poco nubosos, con probables lluvias de carácter débil en La Palma, posibles heladas débiles en los entornos de montaña y viento alisio moderado.

.-GALICIA: Cielos nubosos con brumas y nieblas dispersas en zonas altas. Lluvias persistentes a primera hora en áreas de interior, con la cota de nieve entre 1.000/1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas a la baja con heladas débiles en zonas montañosas. Viento flojo en el interior y de moderado a fuerte en el litoral.

.-PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielos nubosos con brumas y posibles bancos de niebla en la cordillera. Probables lluvias matinales en el litoral con la cota de nieve bajando de 1.200 a 1.000/900 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad occidental y litoral y sin cambios en el resto, temperaturas máximas a la baja. Viento flojo en el interior y fuerte en el litoral y cordillera.

.-CANTABRIA: Cielos cubiertos con probables brumas y nieblas dispersas en las cumbres. Posibles lluvias en el litoral que se extenderán desde por la mañana con la cota de nieve bajando de 1.400 a 900/800 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en la mitad norte y en ascenso en la mitad sur. Heladas débiles en las cumbres y viento flojo en el interior y fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes más probables por la tarde.

.-PAÍS VASCO: Cielos nubosos con apertura de claros a mitad del día. Lluvias más probables en el litoral, pudiendo ser persistentes en Guipúzcoa acompañadas de tormentas y con la cota de nieve bajando de 1.600 a 900 metros. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ligero descenso en el tercio norte con heladas débiles en zonas altas. Viento flojo o moderado en el interior y de moderado a fuerte en la costa.

.-CASTILLA Y LEÓN: Intervalos nubosos con precipitaciones débiles más probables en zonas de montaña al norte y este. La cota de nieve se situará en 1.100 metros, con temperaturas mínimas en ascenso y sin cambios en las máximas. Viento moderado con rachas fuertes o muy fuertes en el tercio oriental y cotas altas.

.-NAVARRA: Cielos cubiertos con apertura de claros a mitad del día, sin descartar brumas y nieblas matinales. Lluvias que durante el día serán más extensas, pero que quedarán restringidas al tercio norte en la segunda mitad de la jornada con la cota de nieve bajando de 1.200 a 800 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el Pirineo y sin cambios en el resto; mínimas en ligero descenso en el tercio norte, ascenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Viento flojo con rachas muy fuertes en las sierras del oeste y en la Ribera.

.-LA RIOJA: Intervalos nubosos, con precipitaciones débiles o moderadas y la cota de nieve bajando de 1.600 a 900 metros. Temperaturas sin cambios, con alguna helada débil en cotas altas, y viento moderado con rachas fuertes o muy fuertes en la Ibérica.

.-ARAGÓN: Cielos nubosos en el Pirineo e intervalos en el resto con precipitaciones en el Pirineo y la cota de nieve bajando de 1.500/1.300 metros a 1.000/800, acumulando espesores de nieve y con posibles ventiscas; en el resto, probables precipitaciones débiles y dispersas.

Temperaturas sin cambios, salvo el descenso en el Pirineo que provocará heladas. Viento del oeste y del noroeste con rachas muy fuertes.

.-CATALUÑA: Cielos nubosos y precipitaciones en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto, con la cota de nieve bajando de 1.300/1.500 metros a 1.000/800. Temperaturas en descenso en el Pirineo y sin cambios en el resto, salvo ascenso de las mínimas en el litoral de Barcelona. Viento del oeste con rachas muy fuertes en la mitad occidental.

.-EXTREMADURA: Intervalos nubosos, principalmente nubes bajas, con precipitaciones débiles en general, más probables en el extremo norte. Temperaturas en ligero ascenso, aunque no se descartan heladas débiles en cotas altas del norte. Viento flojo o moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: Tendencia a intervalos nubosos con brumas y nieblas matinales más persistentes en zonas altas de la sierra, con la cota de nieve bajando de 2.000/1.800 metros a 1.200/1.000. No se descartan precipitaciones débiles.

Temperaturas en ascenso ligero, con heladas débiles en las cumbres, y viento moderado con probables rachas muy fuertes en cotas altas.

.-CASTILLA-LA MANCHA: Cielos nubosos con tendencia a disminuir a lo largo del día. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en zonas montañosas, con la cota de nieve bajando de 1.800 a 1.200/1.000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso general y heladas en cotas altas del noreste. Viento flojo o moderado con rachas muy fuertes en Albacete y zonas altas del sistema Central y el Ibérico.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas al alza, salvo Castellón, y máximas en ascenso en Valencia, descenso en Castellón y sin cambios en el resto. Viento del oeste con rachas muy fuertes en interior y prelitoral.

.-REGIÓN DE MURCIA: Intervalos nubosos, temperaturas en ascenso, salvo las máximas del noroeste que bajarán. Vientos de moderados a fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas.

.-ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y aisladas en la tarde-noche. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. Vientos moderados o fuertes con rachas de 60 a 70 km/h en general y de 90 a 100 km/h en cumbres y cabos.

.-ANDALUCÍA: Cielos nubosos con precipitaciones débiles, más probables en la vertiente atlántica y sierras Béticas. Temperaturas en ascenso generalizado, salvo descenso de las máximas en las sierras del tercio oriental. Heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos a moderados en el interior y fuertes en el litoral.

.-CANARIAS: Cielos poco nubosos en general, con probable calima ligera en la provincia oriental en la primera mitad del día. Posibles precipitaciones débiles de madrugada en La Palma. Temperaturas sin cambios, heladas moderadas en las cumbres de Tenerife y viento moderado, con intervalos fuertes en cumbres de Tenerife. EFE