Hidalgo: "Germán no está contento con mi decisión, pero la respeta"

A Coruña, 9 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, destacó este viernes que Germán Parreño, al que retiró la titularidad tras el fichaje invernal de Álvaro Fernández, es “un profesional como la copa de un pino”.

“Es un tema complejo. Cuando tienes que tomar ciertas decisiones no hacen falta muchas palabras porque cualquier cosa que puedas decir a un jugador que está jugando, seguramente no lo vaya a comprender. Pero la reacción de Germán ha sido intachable”, indicó en rueda de prensa.

El meta alicantino, con grandes actuaciones en este arranque de curso, había jugado todos los minutos de LaLiga Hypermotion hasta que el pasado domingo su entrenador sorprendió con la titularidad del exguardameta del Sevilla pese a que apenas había completado unos entrenamientos con el equipo.

“Germán no está contento con mi decisión, como no podía ser de otra manera, pero la respeta y sigue trabajando para ponerme las cosas difíciles. Germán es un profesional como la copa de un pino”, comentó el técnico catalán, quien ensalzó la actitud “de diez” del portero.

“Germán está entrenando con una sonrisa en la cara, ayudando a Álvaro. Por eso hay que valorar el tipo de jugadores que tenemos en la plantilla, juegue o no juegue siempre acepta la decisión del entrenador”, profundizó.

Hidalgo también mandó un mensaje al canterano Dani Barcia, quien ha desaparecido del once inicial en las últimas semanas.

“Dani es un chico excepcional, que no para de trabajar, pero tiene que vivir más el juego. Se lo digo a él y a sus compañeros. El juego no es solo cuando tienes la pelota, es importante la concentración constante de lo que va pasando, de lo que puedes intuir, los por si ‘a caso’. Si vives el juego puedes anticipar una décima más y prever según qué cosas. La activación puede marcar la diferencia”, señaló. EFE

dmg/og