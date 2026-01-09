Espana agencias

Hasta cuatro equipos pueden conseguir su billete para la Copa del Rey este fin de semana

Madrid, 09 ene (EFE).- UCAM Murcia, Barça, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona podrían obtener este fin de semana, en la jornada 15 de Liga Endesa, el billete matemático para disputar la Copa del Rey 2026 si las combinaciones de resultados les favorecen, con lo que se unirían a Real Madrid y Valencia Basket, ya clasificados para el torneo que se disputará en Valencia del 19 al 22 de febrero.

La Copa se disputa en eliminatorias a partido único entre los ocho equipos mejor clasificados al término de la primera vuelta de la Liga Endesa. Todavía faltan tres jornadas para que llegue ese momento, pero la decimoquinta fecha podría empezar a aclarar el panorama para los cuatro clubes que ahora mismo ocupan las posiciones de la tercera a la sexta.

UCAM Murcia (que visita a Bilbao Basket) y Barça (que recibe al Granada) dependen de sí mismos: si ganan, tendrán su billete asegurado, un objetivo que también lograrán si pierden y también lo hace el Dreamland Gran Canaria, actualmente noveno clasificado de la Liga Endesa, que juega en la cancha del Casademont Zaragoza.

En cambio, al La Laguna Tenerife, que recibe al Lleida, y al Joventut Badalona, que visita al Burgos, no les basta con ganar, ya que además necesitan que el Dreamland Gran Canaria no gane su partido.

El Real Madrid y Valencia Basket ya están clasificados. Los valencianos ya tenían su plaza asegurada por ser los anfitriones del torneo, pero la han ratificado además por méritos deportivos con la segunda posición que ocupan actualmente en la Liga Endesa.

Además, en la jornada 15, ambos pueden garantizar matemáticamente su condición de cabezas de serie. El equipo blanco depende de sí mismo: si gana en Andorra, tendrá este privilegio. También les sirve a los de Sergio Scariolo perder si también lo hacen Joventut o Baskonia y La Laguna Tenerife o Barça.

El Valencia Basket, por su parte, necesita ganar a Unicaja en el Roig Arena y que caigan derrotados al menos dos de los equipos involucrados en el anterior supuesto: Joventut o Baskonia y La Laguna Tenerife o Barça. EFE

