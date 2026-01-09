Hacienda propone ceder a las comunidades autónomas el 55 % del IRPF y el 56,5 % del IVA

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El Ministerio de Hacienda propondrá elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50 % actual al 55 % y el 56,5 %, respectivamente, según adelanta este viernes 'La Vanguardia' y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del pacto ente el Gobierno y ERC.

Este incremento, que supondría que la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones, se incluye dentro de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que este viernes presentará a los medios de comunicación la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFECOM