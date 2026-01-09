Galbiati: Hemos estados sólidos en defensa

Vitoria, 9 ene (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, destacó tras la victoria ante Asvel que estuvieron “sólidos en defensa” a pesar que no estuvieron bien físicamente.

El italiano puso en valor la victoria de su equipo en rueda de prensa porque llegó después del “peor viaje” de la temporada tras la derrota en Múnich.

“En ataque hemos estado lentos”, dijo sin quitar crédito a su rival. “Asvel ha reducido el tiro exterior con su defensa de cambios, pero es una victoria importante por la situación en la que estamos y demostrando un gran carácter”, celebró el preparador baskonista.

“No estuvimos muy brillantes físicamente. No teníamos ventaja en el uno contra para crear tiros abiertos”, apuntó Galbiati, que bromeó al señalar que fue un partido de los 90.

Preguntado por Trent Forrest desveló que no está bien del todo por estar congestionado, pero destacó su importante en el partido, sobre todo, por su defensa.

“En el momento más difícil no nos hemos derrumbado”, destacó el lombardo, que confesó que no le gusta utilizar el ‘challenge’ para revisar jugadas en la primera mitad y que tampoco cree que las técnicas forzadas pueden cambiar los partidos. EFE

jd/asc