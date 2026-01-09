Espana agencias

Funes espera "un partido complicadísimo" ante el "equipo revelación"

Málaga, 9 ene (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, afirmó este viernes que el domingo en casa les espera "un partido complicadísimo" ante el Ceuta, un rival recién ascendido a LaLiga Hypermotion y que es el sexto clasificado, pues está "demostrando un gran nivel" y es "el equipo revelación" en su "primer año en Segunda".

"A estas alturas de la competición es capaz de estar sexto en la clasificación y eso es porque hay muchas cosas que hace bien. Va a ser un partido complicadísimo", dijo en rueda de prensa el técnico malaguista en referencia a un Ceuta que tiene un once titular que "tranquilamente puede estar en el 'top 3' de jugadores con más experiencia en la categoría".

En este sentido, Funes resaltó que "probablemente un par de jugadores suyos ya tengan más partidos en Segunda que un once" del Ceuta, como el central Carlos Hernández o el lateral izquierdo José Joaquín Matos, quienes "pueden tener tranquilamente más de 500 partidos en Segunda entre los dos".

El preparador del Málaga destacó, por ello, que el Ceuta "es un equipo que tiene mucha experiencia en la Segunda División" y que "las cosas no son casuales" porque, además, tiene "la impronta de su entrenador", el sevillano José Juan Romero, a quien dijo que ha "seguido desde hace casi más de una década" y con quien ha tenido "jugadores en común".

El granadino recalcó, en este sentido, que "es verdad que este Ceuta se parece mucho al Gerena de hace ya diez o doce años o al Eldense" y aseveró que "cuando los entrenadores son capaces de repetir comportamientos en distintos proyectos, habla a las claras de que este equipo tiene su impronta y de que, sobre todo con la pelota, es muy atrevido".

"Es un equipo que no es fácil de defender", admitió el entrenador del conjunto malagueño, que lleva seis partidos invicto y que, según dijo, está preparado para recibir a un rival como el Ceuta que llega a La Rosaleda en una dinámica muy positiva.

Añadió que la racha del conjunto ceutí "no es casual" y no es por "lo que ha sido capaz de hacer este año en la categoría", sino por haber logrado mantener "la idea que traía de la Primera RFEF y que le dio el ascenso", y subrayó que con la continuidad de José Juan Romero han logrado "consolidar muchas de las ideas en su fútbol", algo que, unido a "esa experiencia de los jugadores, les está dando un rendimiento muy alto".

