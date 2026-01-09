Espana agencias

Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe, el tercero en dos días

Guardar

Nueva York, 9 ene (EFECOM).- Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero 'Olina' en aguas del mar Caribe en una acción coordinada entre los departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaaviones USS Gerald R. Ford para proceder al abordaje del petrolero.

En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al 'Olina' como parte de la llamada "flota fantasma", compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas.

Según Noem, el buque, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado".

La operación contó con la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, una iniciativa para "reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina".

Estados Unidos ha intensificado en los últimos días su presencia naval y aérea en el Caribe, y el miércoles requisó otros dos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa.

Ese día, el Pentágono confirmó la incautación del tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', buque que Washington persiguió desde el Caribe hasta el Atlántico norte durante tres semanas.

La Guardia Costera estadounidense también interceptó el 'M/T Sophia', petrolero sancionado que, según Washington, operaba ilícitamente en aguas internacionales, con lo que en total se han incautado cinco buques con crudo.

Funcionarios del Pentágono han señalado que la Operación Lanza del Sur no es temporal y que continuará desarrollándose mientras sea necesario para, según dijeron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EH Bildu valora la liberación de presos tras reunirse con la embajadora de Venezuela

Infobae

La borrasca Goretti se cobra una vida en San Sebastián y activa avisos en Picos de Europa

Infobae

Un gol de Valverde al minuto y 17 segundos da ventaja al Real Madrid al descanso (1-0)

Infobae

Feijóo afirma que Sánchez influyó en la decisión de no declarar la emergencia nacional

Infobae

El Füchse Berlín anuncia el fichaje del capitán del Barça Dika Mem en 2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aterrizan en Madrid los cinco

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”