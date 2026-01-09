Feijóo sostiene que la dana fue una emergencia nacional que debió asumir el Gobierno

València, 9 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana que las riadas que asolaron el sur de Valencia en octubre de 2024 fueron un "supuesto clarísimo" de emergencia nacional que debió haber asumido el Gobierno central.

El líder del PP ha explicado, a preguntas de los letrados de las acusaciones, que en su opinión debería haber sido el Ministerio del Interior el responsable de gestionar aquella catástrofe, o en su defecto la vicepresidencia que ocupaba entonces Teresa Ribera, por estar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica.

La jueza le ha replicado que la titularidad del plan especial de inundaciones de la Comunitat Valenciana es del gobierno autonómico, según han explicado fuentes presentes en la testifical telemática de este viernes.

Feijóo ha sido interrogado sobre cómo afrontó situaciones de emergencia en Galicia en su etapa como presidente autonómico y ha recordado que no sufrió ninguna de la gravedad de la dana pero sí otras similares, como la del accidente del Alvia (24 de julio de 2013, con 80 fallecidos).

La gestión de aquel accidente ferroviario, según ha recordado, fue de competencia estatal, y otras emergencias como incendios fueron gestionadas en coordinación con la UME.

Preguntado por si lideró aquellas situaciones de emergencia, el testigo ha respondido que no, que las leyes asignan competencias a los consejeros, pero que él acudía al centro del 112 a informarse y seguir las instrucciones que daban los técnicos.

El letrado del ex secretario autonómico Emilio Argüeso, uno de los dos investigados en esta causa, ha advertido a la jueza de que cree que se está extralimitando en su investigación, por considerar que está haciendo averiguaciones sobre el expresident Carlos Mazón, que es aforado y no está imputado.

La magistrada ha explicado que el objeto de la declaración es saber qué información pudo conocer el testigo porque se la trasladase Mazón, ya que eso permitiría a su vez conocer la información que dieron al entonces president los investigados.

Feijóo ha admitido que no sabe dónde estaba Mazón cuando se intercambió varios mensajes con él la tarde-noche del 29 de octubre de 2024, pero a su juicio "parecía que estaba informado" y ha añadido que la primera vez que tuvo información sobre la posibilidad de que hubiese fallecidos fue por un mensaje del president a las 23:25 horas.

Preguntado por la información que recibió del president, ha señalado que fue "en tiempo real" desde el momento en que se interesó por la situación en la provincia de Valencia, a las 19:59 horas, y que a partir de este momento Mazón y él se intercambiaron 23 comunicaciones (en referencia a mensajes y llamadas) en algo más de tres horas.

Sobre si tuvo conocimiento del cese de la consellera Salomé Pradas ha respondido de forma positiva. Mazón le informó de que iba a hacer cambios en el Ejecutivo autonómico, pero no le explicó el motivo y tampoco lo preguntó.

Un letrado de las acusaciones ha preguntado al líder de la oposición si hizo alguna gestión para que Carlos Mazón no acudiese al funeral de Estado celebrado en la Ciudad de las Artes, una pregunta que ha suscitado la protesta de las defensas y que finalmente no ha sido admitida.

Otra de las cuestiones sobre las que ha sido interrogado Feijóo es por la forma en la que pudo llegar al Centro de Coordinación de Emergencias (en l'Eliana, Valencia) el 31 de octubre alrededor de las 9 horas, antes de que lo hiciese el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llegó en helicóptero.

Tras las riadas, las principales vías de acceso a la capital valenciana por carreteras desde el oeste y el sur estuvieron cortadas, al igual que las vías ferroviarias y aeroportuarias.

El presidente del PP ha explicado que la tarde del día 30 estuvo en Letur (Albacete), con el presidente castellanomanchego, y que desde allí salió en coche hacia Valencia, donde pudo llegar por carreteras secundarias, y que hizo noche en la capital, motivo por el cual pudo visitar temprano el Centro de Coordinación de Emergencias. EFE

