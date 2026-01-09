Feijóo: Sánchez le dijo a Mazón que era mejor que la dana se gestionase desde Valencia

València, 9 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, en su testifical ante la jueza de la dana, que el expresident valenciano Carlos Mazón le dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había indicado que era mejor que la gestión de la emergencia se llevara a cabo desde el mismo territorio, es decir, la Comunitat Valenciana.

Por este motivo, según ha explicado Feijóo de forma telemática a preguntas de los letrados que han intervenido en el interrogatorio que tiene lugar en el juzgado de Catarroja, no se declaró la emergencia nacional.

Previamente, el propio Feijóo había señalado, a preguntas de la jueza, que él consideró que este episodio de riadas y desbordamientos era un "supuesto clarísimo" de emergencia nacional que debió haber asumido Interior o el Ministerio para la Transición Ecológica.

Según ha podido saber EFE de varias fuentes del caso, sobre lo que hizo Mazón la tarde de aquel 29 de octubre de 2024, el líder popular ha indicado que sabe "lo mismo que el resto". EFE