Espana agencias

Feijóo: Sánchez le dijo a Mazón que era mejor que la dana se gestionase desde Valencia

Guardar

València, 9 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, en su testifical ante la jueza de la dana, que el expresident valenciano Carlos Mazón le dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había indicado que era mejor que la gestión de la emergencia se llevara a cabo desde el mismo territorio, es decir, la Comunitat Valenciana.

Por este motivo, según ha explicado Feijóo de forma telemática a preguntas de los letrados que han intervenido en el interrogatorio que tiene lugar en el juzgado de Catarroja, no se declaró la emergencia nacional.

Previamente, el propio Feijóo había señalado, a preguntas de la jueza, que él consideró que este episodio de riadas y desbordamientos era un "supuesto clarísimo" de emergencia nacional que debió haber asumido Interior o el Ministerio para la Transición Ecológica.

Según ha podido saber EFE de varias fuentes del caso, sobre lo que hizo Mazón la tarde de aquel 29 de octubre de 2024, el líder popular ha indicado que sabe "lo mismo que el resto". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PSOE extremeño no se plantea la abstención para dar la gobernabiliad a Guardiola

Infobae

Detenido en Qatar por orden de la Audiencia Nacional un colaborador del Pollo Carvajal

Infobae

La mujer agredida en Calella no estaba en el servicio municipal de violencia machista

Infobae

Sanidad levanta las medidas preventivas que había fijado con el medicamento Lipoplus 20%

Infobae

Las obras del metro de Sevilla sacan a la luz restos de la época medieval andalusí

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”