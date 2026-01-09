Espana agencias

Feijóo afirma que Sánchez influyó en la decisión de no declarar la emergencia nacional

València, 9 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este viernes que el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón le dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le indicó que era mejor que la dirección de la emergencia se asumiese desde Valencia, y que por eso no se declaró la emergencia nacional.

Feijóo ha respondido durante cerca de cinco horas, de forma telemática desde su despacho en el Congreso, a las preguntas que han formulado tanto la jueza y el fiscal del caso como las decenas de letrados personados en la causa.

A su juicio, la gestión de las riadas que asolaron el sur de Valencia en octubre de 2024 fue un "supuesto clarísimo" de emergencia nacional, que debió haber asumido el Gobierno central.

Por ello, cree -y ha asegurado que así se lo dijo a Mazón en el Cecopi- que debería haber sido el Ministerio del Interior el responsable de gestionar aquella catástrofe, o en su defecto la vicepresidencia que ocupaba entonces Teresa Ribera, por estar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica.

Preguntado nuevamente por esta cuestión, ha señalado que no le consta que hubiese un pacto para no pedir la emergencia nacional.

Sobre la información que recibió del president, ha señalado que fue "en tiempo real" desde el momento en que se interesó por la situación en la provincia de Valencia, a las 19:59 horas del 29 de octubre, y que a partir de este momento Mazón y él se intercambiaron 23 comunicaciones (en referencia a mensajes y llamadas) en algo más de tres horas.

Ha admitido que se equivocó al señalar -en unas declaraciones públicas el 31 de octubre- que recibió esa información desde "el lunes", pues no empezó a recibir esa información hasta la tarde del martes, cuando ya se estaban produciendo las riadas.

Feijóo ha admitido que no sabe dónde estaba Mazón cuando se intercambió varios mensajes con él la tarde-noche del 29 de octubre, pero a su juicio "parecía que estaba informado", y ha añadido que la primera vez que tuvo información sobre la posibilidad de que hubiese fallecidos fue por un mensaje del president a las 23:25 horas.

También ha sido interrogado sobre cómo afrontó situaciones de emergencia en Galicia en su etapa como presidente autonómico y ha recordado que no sufrió ninguna de la gravedad de la dana pero sí otras similares, como la del accidente del Alvia (24 de julio de 2013, con 80 fallecidos).

La gestión de aquel accidente ferroviario, según ha recordado, fue de competencia estatal, y otras emergencias como incendios fueron gestionadas en coordinación con la UME.

Preguntado por si lideró aquellas situaciones de emergencia, el testigo ha respondido que no, que las leyes asignan competencias a los consejeros, pero que él acudía al centro del 112 a informarse y seguir las instrucciones que daban los técnicos.

Otra de las cuestiones surgidas en el interrogatorio ha sido la forma en la que pudo llegar al Centro de Coordinación de Emergencias (en l'Eliana, Valencia) el 31 de octubre alrededor de las 9 horas, antes de que lo hiciese el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llegó en helicóptero.

Tras las riadas, las principales vías de acceso a la capital valenciana por carreteras desde el oeste y el sur estuvieron cortadas, al igual que las vías ferroviarias y aeroportuarias.

El presidente del PP ha explicado que la tarde del día 30 estuvo en Letur (Albacete), con el presidente castellanomanchego, y que desde allí salió en coche hacia Valencia, donde pudo llegar por carreteras secundarias, y que hizo noche en la capital, motivo por el cual pudo visitar temprano el Centro de Coordinación de Emergencias. EFE

