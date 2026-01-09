España de Noche reivindica el liderazgo español en seguridad y calidad del ocio

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Tras los trágicos sucesos en el bar Le Constellation de la estación de esquí Crans-Montana en Suiza, y una vez se van aclarando las líneas de investigación que permitan esclarecer sus causas, desde la Federación Nacional de Empresas de Ocio y Espectáculos, España de Noche, como patronal y representante legítimo a nivel estatal del sector del ocio y los espectáculos ha creído conveniente realizar y hacer públicas las siguientes manifestaciones.

En primer lugar, desde España de Noche quiere transmitir y unirse al mensaje de condolencia y de solidaridad con las víctimas y sus familiares ante la magnitud de los sucesos ocurridos en Suiza y que, tras el esclarecimiento total de los hechos y la depuración de responsabilidades, deberían culminar con el establecimiento de un marco regulatorio común en la Unión Europea que evite que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

En segundo lugar, la organización empresarial quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y de garantía ante la sociedad española, haciendo valer que los estándares de calidad y seguridad en el sector del ocio y los espectáculos de España están muy por encima de los niveles habituales en Europa. Dejando claro que la existencia de un local de madera con techos tratados con materiales aislantes e inflamables, y con escaleras en embudo serían absolutamente inviables en cualquier tipo local que desarrollara su actividad legalmente en el territorio nacional.

Asimismo, a nivel autonómico y local en España prácticamente la mayoría de municipios disponen de un sistema de inspecciones y auditorias que permite y garantiza el adecuado funcionamiento y mantenimiento de todas estas instalaciones, que cuenta, además, con diferentes órganos de control responsables de la supervisión y certificación de las instalaciones eléctricas, aislamientos acústicos y del correcto mantenimiento del equipamiento de seguridad de los establecimientos públicos.

De hecho, los locales de ocio españoles son los establecimientos reglados con criterios más rigurosas y con un sistema de inspecciones más exhaustivo y cuyo modelo de control debería de extenderse y aplicarse con el mismo rigor a cualquier establecimiento de pública concurrencia ya sea de titularidad pública o privada.

Por otro lado, y de cara a la organización de celebraciones especiales, como la de Nochevieja, las comunidades autónomas cuentan con un marco normativo que regula la tramitación de los permisos extraordinarios para los eventos especiales que puedan desarrollarse en hoteles, restaurantes o cualquier tipo de instalación pública o privada (pabellones, polideportivos, sedes festeras) cuando pretenden desarrollar actividades culturales o recreativas que incluyan cualquier tipo de actividad que no esté contemplada en sus licencias o supongan la modificación de su capacidad de evacuación

Con respecto a las mejoras y cuestiones pendientes que deberían implementarse en el sistema de control español, la patronal España de Noche considera necesario potenciar y reforzar la implantación de sistemas de control capaces de detectar las actividades ilegales que funcionan al margen de la actividad reglada (raves, clubs fumadores, plantas bajas y sedes festeras, actividades no incluidas en las licencias administrativas, verbenas ilegales, etc.) y que, en ocasiones, se desarrollan con la permisividad de las administraciones.

A nivel de normativa, es importante destacar que España cuenta con el marco regulatorio más exhaustivo de cuantos existen en Europa, si bien debería completarse con una mayor especificación sobre el uso de la pirotecnia, a todos los niveles, que evitase la dispersión competencial y los criterios utilización, así como la clarificación de conceptos básicos para la seguridad como es el de los aforos, que debería interpretarse en términos exclusivamente de seguridad y en función de la capacidad de ocupación y evacuación de los establecimientos públicos de todo tipo.

