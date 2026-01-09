Espana agencias

El Valencia y todos sus equipos guardarán un minuto de silencio por Fernando Martín

Valencia, 9 ene (EFE).- El Valencia CF guardará un minuto de silencio este sábado en el partido de la jornada 19 de Liga ante el Elche con motivo del fallecimiento del entrenador del Valencia Femenino B, Fernando Martín, y de parte de su familia, durante un naufragio en Indonesia.

El homenaje también recordará al exjugador Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, fallecido el pasado 29 de diciembre a los 91 años y que forma parte de la historia del Valencia, ya que jugó 17 partidos oficiales con este equipo en la temporada 1969-1970.

Además del primer equipo masculino, el Valencia Femenino, el Valencia Mestalla y los equipos de la Academia VCF, tanto masculinos como femeninos, también guardarán un minuto de silencio en memoria de Fernando Martín y su familia.

El Valencia Femenino disputará la jornada 14 de la Primera Federación Iberdrola contra el CE Europa el domingo a las 12 horas y el Valencia Mestalla jugará contra el Torrent a las 12 horas en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna este domingo. EFE

